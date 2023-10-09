Bin 600 yıllık! Yılda binlerce kişi ziyaret ediyor: "Burayı görenler çok beğeniyor"

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, 2002 yılında kaçak kazı yapan kişilerce tesadüfen ortaya çıkarılan Sobesos Antik Kenti'nde, geçmişte villa daha sonra kilise olarak kullanıldığı belirlenen binanın tabanındaki mozaikler, ziyaretçileri bin 600 yıl öncesindeki süsleme sanatıyla tanıştırıyor.

DEFİNECİLER TESADÜFEN BULDU

Ürgüp'ün 23 kilometre güneyindeki Şahinefendi köyü yakınlarında definecilerin tesadüfen bulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen kazı çalışmasında ortaya çıkarılan Sobesos Antik Kenti'nde, Geç Roma Dönemi Hristiyanlık dini inanç ve öğretilerinin gerçekleştirildiği şapel, hamam ve bazı binalar gün ışığına kavuştu.

"DÜŞÜNÜLEN ANTİK KENTİN HENÜZ ONDA BİRİ BİLE AÇILMIŞ DEĞİL"

Şu ana kadar yapılan kazılarda antik kentin daha onda birinin gün ışığına çıktığını söyleyen profesyonel turist rehberi Metin Gökşen yaptığı açıklamada, "Şu an bulunduğumuz alan Sobesos Antik Kenti kazı alanındayız. Düşünülen antik kentin henüz onda biri bile açılmış değil. Burası 2002 yılında kaçak kazı sonrası bulunmuş bir yer. Kaçak kazı yapıldığını gören köylüler jandarmaya ihbarda bulunur. Jandarma ekipleri de müze müdürlüğü ile bölgede yaptığı çalışmada mozaik kalıntıları görür. Mozaik Kapadokya bölgesi için alışılagelmiş bir olay değil. O yıl kurtarma kazısı başlatıldı. Şu ana kadar kendi imkanlarımız ile yapılan bir kazı bölgesi. Gönül istiyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı buna el atsın. Üniversiteler ile birlikte olup, kazı alanını biraz genişletsin. Şu ana kadar iki adet şapel ve bölgede örneğine nadir rastlanan Roma hamamı bulundu. Bu yapı Kapadokya’da alışılagelmiş bir yapı değildir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA GENİŞ BULGUYA SAHİP OLACAĞIZ"

Gökşen, "Bu yapıyı inşa eden Romalı bir sanatçının, Hristiyanlık dinini kabul ettikten sonra Kapadokya bölgesine yerleşerek var olan bir kültürü bu esere yansıttığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş bulguya sahip olacağız.

"BURAYI GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR"

Kapadokya bölgesinde kültür gezilerini geri plana bıraktık. Ancak burayı görenler çok beğeniyor. Buraya el atılarak kültür anlamında biraz daha değer vermeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)



