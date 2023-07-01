Bin 800 kişiye bozuk kurban eti iddiasında yeni gelişme! Vatandaşlar soluğu karakolda aldı; restoran sahibi baba-oğul gözaltında

Kurban vekaletini aldıkları vatandaşlara bozuk olduğu iddia edilen eti sosis şeklinde teslim eden restoran sahipleri gözaltına alındı. Baba-oğul 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kurban eti beklerken bozuk et aldığı öne sürülen 1800 kişinin yaşadığı olayın ayrıntıları şöyle...

KİŞİ BAŞI 7 BİN 100 LİRADAN 1800 KİŞİYE BÜYÜKBAŞ HİSSESİ SATTILAR

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan yaklaşık bin 800 kişiye kurbanlık büyükbaş hissesi satarak vekalet aldı.

"BİZİ DOLANDIRDILAR! ETLER BOZUK, HAYVANLAR AYLAR ÖNCE KESİLMİŞ"

Bayramın birinci günü itibariyle etleri kolilerle dağıtmaya başlayan restoran sahipleriyle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar işyeri sahibinin kendilerini dolandırdığını iddia etti.

111 KİŞİ SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karakola giden 111 kişi, etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia ederek restoran sahiplerinden şikayetçi oldu.

BELGELERİ EKSİK ÇIKTI

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit etti. Ekipler, 3 ton 800 eti imha etti.

GÖZALTINA ALINDILAR! "DİNİ DUYGULARI SÖMÜREREK DOLANDIRICILIK"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, restoran sahibi baba A.A. ile oğlu E.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğul ’dini duyguları sömürerek dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi.

(İHA)

