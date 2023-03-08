Bina risk tespiti fırsatçılığı şoke etti! Hem bakanlığa bildirmiyorlar hem de verdikleri fiyatlar inanılır gibi değil….

Peş peşe yaşanan deprem felaketlerinin ardından pek çok vatandaş binam sağlam mı değil mi diye harekete geçti. Risk tespitine de deprem analiz raporuna da ciddi anlamda talep arttı. Bazı firmalar ise hem o artan talebi hem de vatandaşın deprem endişesini suiistimal ederek sadece para kazanmaya odaklandı.

Kimisi 50-60 bin TL diyor kimi 170-180 bine kadar fiyat veriyor. Bina risk tespitinde firmalar aynı bina aynı işlem için farklı rakam vererek fırsatçılık yapmaya başladı. Kontroller de sonuç riskli çıkarsa firmaların bunu bildirmesi gerekiyor ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bazı firmalar o yönetmeliği hiçe sayıyorlar.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar ise denetimin şart olduğunu belirterek ‘tüm mühendislik firmalarına bir denetim getirilebilir’ ifadelerini kullandı. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez konu ile ilgili yaptığı açıklamasında tüm firmaların yaptığı işin sonucunu bakanlığa bildirmesi gerektiğini belirtti.

Deprem risk analizi yapan firmaları arayan Kanal D Muhabiri birbirinden farklı fiyatlarla karşılaştı. İşte firmalar ile muhabir arasında geçen o diyaloglar:

- 14 katlı bir bina bizimkisi 1999 öncesi yapıldı. 30 küsür yaşında bir bina?

İlk firma: 150-160 bin liralara çıkar.

İkinci firma: En az 50-60 bin liradan başlar beli 70-80 bin liralara kadar çıkar.

Üçüncü firma: 170-180 bin liraya kadar çıkabilir.

Şu an 200-300 bin lira gibi rakamlar fırsatçılıktan başka bir şey değil. O kadar çok yoğun talep var ki. Bir de rant işi bu bütün bu kurumlar ticari kurumlar para kazanmaya endesli oldukları için durum böyle oluyor.

- Normalde çıkan sonucun bakanlığa bildirilmesi lazım ancak firmalar bunu el atından yapıyor, öyle mi?

Başka nasıl olacak çünkü, başka ihtimal yok ki…

- Bakanlığa bağlı mısınız?

Tabi ki, lisanslıyız ama şu şekilde; Bakanlık yönetmeliğine göre çalışırsanız bina tahrip olur.

