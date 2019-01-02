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Binali Yıldırım’a '1963' göndermesi: İstifa etmesin de görelim!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmemesi, anayasayı ihlal tartışmalarını da beraberinde getirdi. 1963 seçimlerinde 'memuriyetten istifa etmediği için belediye başkanlığı düşürülen Nuri Eroğan'ı hatırlatan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “Binali Yıldırım’ın YSK tarafından adaylığı ilan edildiğinde istifa etmesi şarttır, etmesin de görelim” dedi ve anayasal müeyyideye dikkat çekti.

Binali Yıldırım’a '1963' göndermesi: İstifa etmesin de görelim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmemesi, anayasayı ihlal tartışmalarına neden oldu.

1963 yılındaki yerel seçimleri hatırlatan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “1963'te AP adayı olarak İstanbul Belediye Başkanı seçilen Nuri Eroğan, yasayı umursamayıp zamanında istifa etmeyince, CHP adayı Haşim İşcan İstanbul'a Belediye Başkanı olmuştu. Şimdi de Anayasayı umursamayanlara hatırlatılır. Etmesin de görelim” çıkışında bulundu.

"YILDIRIM'IN İSTİFA ETMESİ ŞART"

Konuyla ilgili Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz'a konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Binali Yıldırım'ın mutlaka istifa edeceği kanısındayım. Seçim kurulunun resmi ilan sürecinde istifa edeceğini düşünüyorum. Resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylığın ilan edildiği sırada istifa etmesi şarttır. Süreç şu andan itibaren de Meclis Başkanı olarak parti çalışmalarına katılımından itibaren başlıyor. Binali Yıldırım'ın, YSK tarafından ilan edildiğinde istifa etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili ‘Anayasayı ihlal müeyyidesi yoktur' diyorlar. Ben 1963 örneği ile ‘Bunun müeyyidesi vardır' diye hatırlatma yaptım. Seçim kazanıldıktan sonra müeyyide başlar. 1963 yılında Nuri Eroğan'a mazbata verilmediyse, sonuç müeyyidenin varlığındandır. Ben bir hukukçu olarak müeyyidenin varlığına dikkat çekiyorum. Bir hukukçu olarak ‘Hukuk devleti vardır' ya da ‘Hukuk devleti yoktur' tartışmasından ziyade, hukuki gerçekliği ifade etmem gerek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

17 Kasım 1963 tarihinde yapılan yerel seçimlerde kullanılan oyların yüzde 37.91'ni alan Nuri Eroğan Adalet Partisi’nden (AP) İstanbul Belediye Başkanlığı’na seçilmişti. Seçimlerden önce memuriyetten istifa etmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) itirazı sonucu Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla başkanlıktan düşürülmüş, yerine sandıktan ikinci çıkan CHP adayı Haşim İşcan belediye başkanı olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Arkadaş Meclis Başkanlığında gözün kaldı doyamadıysan aday olma o zaman.Pesss ya artıkkk
baş kanunu takmazsa alta laf söylemeyin. ahkam kesmeyin hz ömerin adaletinden bahsetmeyin.
kazanamayacağını düşündüğü için istifa etmek istemiyor...
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