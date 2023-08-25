Binali Yıldırım'a benzerliğiyle gündem olmuştu! 68 yaşında hayali gerçek oldu

İzmir’de matbaacılık işi yapan Zekeriya Öztekin (68), eski Başbakan Binali Yıldırım’a benzerliğiyle birçok kez gündeme gelmişti. Öztekin, bu kez de üniversiteli olma çabasıyla gündeme geldi. Bu sene girdiği üniversite sınavında iyi bir sonuç alarak Bartın Üniversite Sanat Tarihi Bölümü’nü tutturan Öztekin, “Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı” dedi.

“BABAMIN OKUTMA İMKANI YOKTU”

Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Öztekin, “Babamızın bizi okutma imkanı yoktu. Mesleğe atıldık, o zamanlarda mesleğinizin olması bileğinizde altın bilezik gibiydi. Daha sonra matbaacılıkta devam ettim. Zaman geçti büyüdük ve çoluk çocuğa karıştık. Okuma isteği içimden hiçbir zaman eksik olmadı. İki çocuğum var onları evlendirdim. Sonra içimde kalan okuma isteğini tekrar gözden geçirdim ve açık öğretime kayıt oldum. Orta birden başladım ve bir yılda ortaokulu bitirdim. Daha sonra liseye kayıt oldum. Liseyi de 3.5 senede bitirdim. Kendime dedim ki ‘Ben neden üniversite sınavına girmeyeyim?’ Geçen yıl sınava girdim. Fakat başarılı olamadım ve bu beni daha da hırslandırdı. Bu sene tekrar sınava girdim ve Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandım. Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı. Yoluma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“KAZANMAYI BEKLEMİYORDUM”

Tercih yaparken hocasından ve iki üniversite bitiren kızından destek alan Öztekin, “Bu kadar genç beynin içinde kazanmayı pek beklemiyordum. Fakat böyle değilmiş insan çalışınca başarı da geliyor. Ben burada akşama matbaa işinde çalışıyorum. Akşam evime gidiyorum. Geç saatlere kadar ders çalışıyorum. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa fazlasını yapmaya çalıştım. Başardığım için de çok mutluyum” dedi.

“OKUYUP NE OLACAKSIN DEDİLER”

Öztekin son olarak şunları söyledi: “Çevremdeki insanların bazıları ‘Okuyup ne olacaksın bundan sonra’ dediler. Çok güzel tebriklerde aldım. Okumanın yaşı yok keşke daha önce başlasaydım. Birkaç yer araştırdım ve emlakçılarla görüştüm. Büyük ihtimalle Bartın’a gideceğim. Sınıftaki gençler ve hocalarımızın benim içimdeki okuma aşkına yardımcı olacağını düşünüyorum.”

İHA

