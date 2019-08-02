Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yıldırım, önce türkü söyledi sonra da anlattığı fıkrayla herkesi kahkahaya boğdu. Programın sonunda yapılan telefon görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere selamlama konuşması yaptı.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesislerinde yapılan program mini bir konserle başladı. Binali Yıldırım, koro tarafından seslendirilen “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Yıldırım, konuşmasına fıkra anlatarak başladı. Anlattığı fıkrayla herkesi kahkahaya boğan Yıldırım, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

"SEÇİM BİTTİ KANKALIK DEVAM EDİYOR"

Malatya denilince akla kayısı ve dört dörtlük insanlar geldiğini ifade eden Yıldırım, sosyal medyanın gücünden bahsetti.

Yıldırım, “Malum biz bir seçim tecrübesi yaşadık. O zaman ben gençleri 'kankam' olarak ilan etmiştim. Seçim bitti ama ‘kankalık' devam ediyor. Evelallah kankalarımla her zaman her yerde buluşmak için hazır ve nazırım. Bugün buradayız, başka bir gün inşallah başka yerde olacağız ama hep beraber olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız” dedi.