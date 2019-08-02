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Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. İstek üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yıldırım, önce türkü söyledi sonra da anlattığı fıkrayla herkesi kahkahaya boğdu. Programın sonunda yapılan telefon görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere selamlama konuşması yaptı.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesislerinde yapılan program mini bir konserle başladı. Binali Yıldırım, koro tarafından seslendirilen “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Yıldırım, konuşmasına fıkra anlatarak başladı. Anlattığı fıkrayla herkesi kahkahaya boğan Yıldırım, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

"SEÇİM BİTTİ KANKALIK DEVAM EDİYOR"

Malatya denilince akla kayısı ve dört dörtlük insanlar geldiğini ifade eden Yıldırım, sosyal medyanın gücünden bahsetti.

Yıldırım, “Malum biz bir seçim tecrübesi yaşadık. O zaman ben gençleri 'kankam' olarak ilan etmiştim. Seçim bitti ama ‘kankalık' devam ediyor. Evelallah kankalarımla her zaman her yerde buluşmak için hazır ve nazırım. Bugün buradayız, başka bir gün inşallah başka yerde olacağız ama hep beraber olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız” dedi.

'RTE' OLARAK KAYDETMİŞ

Yıldırım, konuşmasının ardından alanda bulunan gençlerin de isteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

O anlarda Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği, geceye dair dikkat çeken bir diğer detaydı.

binaliyildirim

Telefondan alanda bulunanlara seslenen Erdoğan, tüm vatandaşları en kalbi duygularla selamladığını söyledi.

Bayramdan sonra Malatya’yı ziyaret etmek istediğini ifade eden Erdoğan gençlere “çok çalışın” mesajı verdi.

Erdoğan’ın konuşmasıyla son bulan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Fatih Toprak, Ahmet Mücahit Arınç, Alpay Özalan, Zeynep Yıldız, Müslüm Yüksel, Semiha Ekinci, Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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ak parti binali yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan

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