Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın fotoğrafı gündem yaratmıştı! AK Partili Mehmet Metiner'den dikkat çeken yorum

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilmiş fotoğrafı gündem yarattı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf karesinde; Erkam Yıldırım'ın Erzurum'daki geleneksel "1001 Hatim" duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in yanında rahat oturuşu dikkat çekiyor. Saymaz, söz konusu fotoğrafın 13 Ocak günü çekildiğini iddia etti.

AK PARTİ CEPHESİNDEN İLK YORUM

Söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili AK Parti cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

METİNER: ASLA DOĞRU BULMAM

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir." ifadelerine yer verdi.

"AK DAVAMIZIN İBARINA ZARAR VERECEK..."

Metiner, daha sonra yaptığı yeni açıklamada da "Biz kavga çıkaracak sözler etmeyiz. Biz devletimizin saygınlığına ve AK davamızın millet nezdindeki itibarına zarar verecek her davranışın karşısında oluruz. Bu sözlerimizden ancak dava hassasiyeti taşımayanlar rahatsızlık duyar, biline." dedi.

CHP'Lİ İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger çekilen fotoğrafa çok sert tepki göstermişti. Dülger şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erkam Yıldırım'ın resmi bir görevi var da biz mi bilmiyoruz? Eski Başbakanın oğlu olmaktan öte, hakkında çıkan iddialardan öte ne özelliği var ki şehir protokolü etrafında pervane oluyor. Fotoğraftaki oturuş biçimine, elindeki tespihe bir bakın. Hadi AK Parti Erzurum İl Başkanını anlıyorum. Milletvekili olmak istiyor, AK Parti'de siyaset yapanlar güçlerini vatandaştan değil, genel başkanlarından alıyorlar. Binali Yıldırım da, Genel Başkanlarına yakın bir isim, etrafında pervane olması doğal da, devletin valisi Okay Memiş, niye orada, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek asker üniformasıyla niye orada?"



