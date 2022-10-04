Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a yakalandığı açıklandı! İşte Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkındaki gelişmeler sonrası merak edildi. Öğrenilen bilgilere göre Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. İşte son sağlık durumu...

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür."

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

"Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah." diyen Binali Yıldırım, "Dua bekler, dua ederiz." şeklinde konuştu. Yıldırım'a Düzce Üniversitesi'nin bugün gerçekleşen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde mühendislik alanında bir fahri doktora unvanı verilmişti.

