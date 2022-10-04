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Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a yakalandığı açıklandı! İşte Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu...

04.10.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmeler sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak edildi. Düzce programı esnasında gelişen semptomların ardından Covid-19 testi yaptıran Yıldırım'ın test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Peki Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? İşte Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu...

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a yakalandığı açıklandı! İşte Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkındaki gelişmeler sonrası merak edildi. Öğrenilen bilgilere göre Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. İşte son sağlık durumu...

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür."

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TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

"Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah." diyen Binali Yıldırım, "Dua bekler, dua ederiz." şeklinde konuştu. Yıldırım'a Düzce Üniversitesi'nin bugün gerçekleşen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde mühendislik alanında bir fahri doktora unvanı verilmişti.

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Binali Yıldırım akp covid-19 koronavirüs

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