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Binali Yıldırım: Rakibim CHP adayı hala kendini Belediye Başkanı zannediyor

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2019 23:13 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hakkarili sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Hakkarililer Gecesi’nde yaptığı konuşmada, “Rakibim CHP adayı hala kendini Belediye Başkanı zannediyor. Her gittiği yerde, ’Ben belediye başkanıyım’ diyor. Adama sorarlar Belediye Başkanıysan niye sokak sokak koşturup kampanya yapıyorsun” dedi.

Binali Yıldırım: Rakibim CHP adayı hala kendini Belediye Başkanı zannediyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir düğün salonunda Hakkarili sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Hakkarililer Gecesi’ne katıldı. Salona giriş yapan Binali Yıldırım, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yıldırım’ı karşısında gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

"RAKİBİM CHP ADAYI HALA KENDİNİ BELEDİYE BAŞKANI ZANNEDİYOR"

Hakkarililer Gecesi’nde konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Siz görevinizi yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak oylar sayılırken maalesef şaibeler, yapılan yanlışlar, oy kaydırmaları geçerli oyların çöpe atılması iptali atılması kısacası Binali Yıldırım’ın oylarının CHP adayına yazılması, bu seçimi şaibeli hale getirdi. Bu seçim üzerinde soru işaretleri oluşturdu. Rakibim CHP adayı hala kendini Belediye Başkanı zannediyor. Her gittiği yerde, ’ben belediye başkanıyım’ diyor. Adama sorarlar Belediye Başkanı niye sokak sokak koşturup kampanya yapıyor. Değerli kardeşlerim şunu herkes iyi bilsin hayatım boyunca hak etmediğim bir zaferin peşinde olmadım. Bizim derdimiz sizin verdiğiniz oyların yerine gitmesi yerini bulması" dedi.

"PKK TERÖR ÖRGÜT ELEMANLARI İŞ MAKİNELERİNİ YAKTILAR"

Hakkari Yüksekova’da yapılan havaalanı ile ilgili PKK terör örgütünün yaptığı saldırılara değinen Yıldırım, "Ulaştırma Bakanlığım sırasında, Hakkari’ye çok gittim. Çünkü oraya biz bir Havalimanı yapmaya karar verdik Yüksekova’ya. Allah rahmet eylesin Mustafa Zeydan vekilimizin yakında da bir köyü vardı. Rüstem Bey beni oraya götürdü bir kıl çadır içerisinde misafir etti. Çok etkilendim o havalimanının yapımı tam 3 yıl gecikti. Niye biliyor musunuz? 99 kere şantiyeyi bastılar. PKK terör örgüt elemanları iş makinelerini yaktılar. Dağa kaldırdılar. Niye, buraya havalimanı olmasın diye. İnsanlar bu medeniyetten bu konfordan hak ettiği payı almasın, bölgenin kalkınma eksiği, her zaman onlar için terör amaçlı istismar amaçlı kullanılsın. Biz inatla bir murattır dedik de o havalimanını tamamladık. Yüksekova havalimanını hizmete açtık" açıklamasını yaptı.

"KÜRTLERİN DE, TÜRKLERİN DE BU MİLLETİN SORUNU PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

CHP’nin geçmişte Kürtlere yaptıklarına vurgu yapan Yıldırım, "Asla bölgecilik yapmadık. Yapmayız asla etnik kimlikler üzerinden siyaset yapmayız. Bakın şurada ne güzel bir şey var ’Biz biriz birlikte güzeliz’ ölçü bu değerli kardeşlerim. Biz etlik kimliğimize kendimiz mi karar veriyoruz? Doğuştan gelen bir özelliğimizdir. Kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Laz, kimimiz Çerkez 72 milleti bağrında barındıran binlerce yıldır bu topraklarda kader birliği yapmış bir milletiz. Onun için diyorum ki, hiçbir zaman kimliğinizden utanmayın, kimliğinizle gurur duyun, Kürtlüğünüzle gurur duyun. Bakın inkar politikalarını ayakları altına alan AK Parti iktidarıdır, lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kimliğimizi ifade edemezdik bu günler çok uzak değil 20 yıl geriye gittiğimiz zaman, böyle bir Türkiye vardı bugün CHP’nin arkasında gidenler, şunu ne çabuk unuttular. Bu CHP değil mi geçmiş dönemde Kürt kimliğine, diğer kimlikleri en büyük sorunu yapan. Tek parti dönemi Cumhuriyetin kuruluşundan geçen süre içerisinde Anadolu topraklarında yaşanan insanların inançları kimlikleri üzerinden uygulanan baskılar. Dedelerimizin, babalarımızın bize her gün anlattığı şeyler. Geldik ne dedik artık herkes kendini ifade edecek farklılıklarımız bizim ayrılıklarımız değildir farklılıklarımız, bizim zenginliğimizdir. PKK’nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerinde, Türklerinde bu milletin sorunu PKK terör örgütüdür. Bunu bilmemiz lazım etle kemik gibiyiz kardeşiz. Nasıl et kemikten ayrılmazsa Kürt’te Türk’ten Türk’te Kürt’ten ayrılmaz bu kadar açık" diye konuştu.

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