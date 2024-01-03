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  4. Binanın 3. katı alev alev yandı! Sokağa çıkan vatandaşlar film seyreder gibi izledi

Binanın 3. katı alev alev yandı! Sokağa çıkan vatandaşlar film seyreder gibi izledi

03.01.2024 23:39 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın 3. katı alev alev yandı. Sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Binanın 3. katı alev alev yandı! Sokağa çıkan vatandaşlar film seyreder gibi izledi

Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak’taki binanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

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Yangında yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu. Öte yandan panikle sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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bina alev vatandaşlar
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