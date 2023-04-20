BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Bingöl bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

Bingöl bayram namazı saati merak edildi. Bayram namazı, Ramazan Bayramı 1. gün sabahı kılınıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazını eda ettikten sonra ailesi ve çevresiyle bayramlaşıyor. Bayram namazı kılacak olanlar Bingöl bayram namazı saatini araştırmaya başladı. İşte Bingöl bayram namazı saati...

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

21 Nisan 2023 Cuma günü Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre Bingöl'de bayram namazı saat 06:05 'te kılınacaktır.

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Bingöl bayram namazı saati: 06:05

Adaklı bayram namazı saati: 06:05

Karlıova bayram namazı saati: 06:02

Kiğı bayram namazı saati: 06:05

Solhan bayram namazı saati: 06:03

Genç bayram namazı saati: 06:03

Yayladere bayram namazı saati: 06:06

Yedisu bayram namazı saati: 06:04

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.





