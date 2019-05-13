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Bingöl'de çatışma! 2 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 08:59 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Bingöl'de çatışma! 2 asker yaralandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kiğı ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 askerin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Bingöl PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İstanbul belediyeyi akp kazanana kadar şehitler vereceğiz.
şeyma nın haberleri daha dikkat çekici. acunun fenere kampanyası. şarkıcıların yediği içtiği daha dikkat çekici . üzgünüm mehmetçik pek ilgi görmüyorsun. Allah şifa versin inşallah
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