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Binlerce kişi Kurban Bayramı namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldı

09.07.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii’ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadleriyle avluda bayram namazını eda etti.

Binlerce kişi Kurban Bayramı namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldı

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya’yı Kebir Camisi’ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya’yı Kebir Camisi’ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya’yı Kebir Camisi’ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

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Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı’nda bayram namazını kıldı.

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Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.

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(DHA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ayasofya Camii Bayram namazı
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