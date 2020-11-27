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  4. Binlerce PlayStation 5 alıp karaborsada sattılar! Verdikleri cevap şoke etti

Binlerce PlayStation 5 alıp karaborsada sattılar! Verdikleri cevap şoke etti

27.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Binlerce PlayStation 5 alıp karaborsada sattılar! Verdikleri cevap şoke etti

İngiltere'de kendilerini CrepChiefNotify olarak adlandıran bir karaborsacı grup, PlayStation stoklarını resmen tüketti. Yazılım botları sayesinde 3500 adet PS5 satın alan grup, stok sorunları yüzünden PlayStation 5 alamayanları epey bir kızdırdı. Grup oyunculara cevap vermeden de duramadı.

PlayStation 5 stokları çok kısa sürede tükendi. Ülkemizde dahi PS5 satın almak bu yüzden oldukça zor bir hale geldi. Bu durum, karaborsacıların da çıkmasına neden oldu. Daha önce ekran kartı stoklarını deyim yerindeyse silip süpüren karaborsacı gruplardan biri, bir haber vasıtasıyla ortaya çıktı ve tüm hikaye detaylarıyla paylaşıldı.

CREPCHİEFNOTİFY PLAYSTATİON 5 STOKLARINI BİTİRDİ

Business Insider'ın haberine göre, İngiltere'deki CrepChiefNotify isimli karaborsacı grup, yazılım botları kullanarak 3500 PlayStation 5 oyun konsolunu satın almayı başardı. Peki grup bunu nasıl yaptı? Botları stoklara göre ayarlayan grup, otomatik stok kontrolü yaptı. Bir mağazada PS5 stoklara girdiği anda ise bu botlar hızlıca PlayStation 5 oyun konsollarını satın aldı. Böylece karaborsacı grup belirli bir kar ile para kazanırken, stoklarda tamamen tükendi. Oyuncuların eli ise boş kaldı. Üstelik grubun sadece PS5 için değil ayakkabı gibi çeşitli ürünler için de aynı işi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

PlayStation 5 karaborsa

REKLAM DAHİ YAYINLADILAR

Facebook'tan reklam dahi yayınlayan karaborsacı grup, stok sorunu yaşayan oyunculara belirli bir kar ile konsol satıyor. Grubun yaptığı açıklamaya göre 2.472 oyun konsolu çoktan satıldı bile. Daha önce ekran kartı stoklarını bitiren karaborsacılardan hatırladığımız üzere, oyuncular tarafından yine pek iyi karşılanmayan bu grup, yaptığından ise pişman değil.

PS5 karaborsa

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''PİŞMANLIĞIMIZ YOK''

Koronavirüs nedeniyle grupta işsiz kalanlar ve önemli kayıplar yaşayanların olduğunu söyleyen CrepChiefNotify, bu kişilerin PS5 sayesinde faturalarını ödeyip, masaya yemek koyabildiğini ve çocuklarına hediye alabildiğini söylüyor. Bazı çocukların Noel'de PS5 ile uyanamayacağının talihsizlik olabileceğini dile getiren grup, başka bir çocuğun ise Noel'de uyandığında hiçbir şey bulamayabileceğini belirtiyor. Bu yüzden pişman olmadıklarını aktarıyor.

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