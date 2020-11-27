Binlerce PlayStation 5 alıp karaborsada sattılar! Verdikleri cevap şoke etti

PlayStation 5 stokları çok kısa sürede tükendi. Ülkemizde dahi PS5 satın almak bu yüzden oldukça zor bir hale geldi. Bu durum, karaborsacıların da çıkmasına neden oldu. Daha önce ekran kartı stoklarını deyim yerindeyse silip süpüren karaborsacı gruplardan biri, bir haber vasıtasıyla ortaya çıktı ve tüm hikaye detaylarıyla paylaşıldı.

CREPCHİEFNOTİFY PLAYSTATİON 5 STOKLARINI BİTİRDİ

Business Insider'ın haberine göre, İngiltere'deki CrepChiefNotify isimli karaborsacı grup, yazılım botları kullanarak 3500 PlayStation 5 oyun konsolunu satın almayı başardı. Peki grup bunu nasıl yaptı? Botları stoklara göre ayarlayan grup, otomatik stok kontrolü yaptı. Bir mağazada PS5 stoklara girdiği anda ise bu botlar hızlıca PlayStation 5 oyun konsollarını satın aldı. Böylece karaborsacı grup belirli bir kar ile para kazanırken, stoklarda tamamen tükendi. Oyuncuların eli ise boş kaldı. Üstelik grubun sadece PS5 için değil ayakkabı gibi çeşitli ürünler için de aynı işi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

REKLAM DAHİ YAYINLADILAR

Facebook'tan reklam dahi yayınlayan karaborsacı grup, stok sorunu yaşayan oyunculara belirli bir kar ile konsol satıyor. Grubun yaptığı açıklamaya göre 2.472 oyun konsolu çoktan satıldı bile. Daha önce ekran kartı stoklarını bitiren karaborsacılardan hatırladığımız üzere, oyuncular tarafından yine pek iyi karşılanmayan bu grup, yaptığından ise pişman değil.