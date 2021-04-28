BionTech aşı randevuları ne zaman alınacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman aşısı bioNTech randevularının erteleneceğini duyurdu. Koca, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada BioNTech ikinci doz uygulama süresinin 6-8 hafta aralıkla olmasına karar verildiğini ifade etti. İşte, ayrıntılar...

BİONTECH AŞISI İKİNCİ DOZ RANDEVUSU NE ZAMAN ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haziran ayı itibarıyla da Biontech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyonu geçmiş olacak. BioNTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı. Türkiye'de aşılaması devam edilen ve BioNTech'in ikinci doz randevusunu bekleyen hastaların randevularının ertelendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BioNTech'ten ikinci doz aşı için randevu alanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak." denildi.

