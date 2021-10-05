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BioNTech aşısının etkinliği ne zaman düşüyor? Dikkat çeken araştırma

05.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD sağlık kuruluşlarının ek doza ne zaman ihtiyaç olduğuna ilişkin yürüttüğü çalışmalarla ilgili verilere göre, Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 88'den yüzde 47'ye düşüyor.

BioNTech aşısının etkinliği ne zaman düşüyor? Dikkat çeken araştırma

Verilerle ilgili açıklama dün yapıldı ancak Lancet tıp dergisinde yayımlanan veri, akademik hakem incelemelerinden önce ağustosta paylaşılmıştı.

Analizler, hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede en az altı ay boyunca oldukça bulaşıcı olan Delta varyantına karşı bile aşının etkinliğinin %90 seviyesinde kaldığını gösterdi.

Veriler, yaşanan düşüşün, daha bulaşıcı varyantlardan değil etkinlik oranının kendiliğinden azalmasından kaynaklandığına işaret ediyor.

Pfizer ve sağlık hizmeti sunan şirket Kaiser Permanente'den araştırmacılar Kaiser Permanente Güney Kaliforniya tıp merkezinin üyeleri olan yaklaşık 3.4 milyon insanın aşının yapılmaya başlandığı Aralık 2020 ve Ağustos 2021 arasındaki elektronik sağlık kayıtlarını incelediler.

"TÜM VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ"

Pfizer aşılarının kıdemli başkan yardımcısı ve baş medikal yetkilisi Luis Jodar, "Varyantlara dayanan analizimiz aşının Delta da dahil olmak üzere mevcut tüm varyantlara karşı etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

4 AYIN ARDINDAN YÜZDE 53'E GERİLEDİ

Delta varyantına karşı aşının etkinliği birinci aydan sonra %93 olurken dört ayın ardından %53'e geriledi. Aşının etkinlik oranı diğer koronavirüs varyantları karşısında ise %97'den %67'ye geriledi.

Araştırmanın lideri Sara Tartof, "Bizim için bu veriler Delta'nın aşının korumasını tamamen aşabilen kaçak bir varyant olmadığına işaret ediyor" dedi.

Tartof, "Eğer öyle olsaydı aşılamadan sonra yüksek koruma oranlarını göremezdik çünkü aşılama işe yaramıyor olurdu. (Etkinlik oranı) düşük başlar ve düşük kalırdı" diye ekledi.

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ABD Gıda ve İlaç Kurumu, Pfizer/BioNTech aşısının ek dozunun yaşlı ve yüksek risk grubundaki bazı ABD'lilerde kullanımına yetki vermişti. Bilim adamları ek dozun tavsiye edilip edilemeyeceğini görmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

(DHA)

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koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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