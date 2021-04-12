BioNTech / Pfizer aşısı hakkında gerçek veriler!

İsrail’de yapılan çalışmaya göre, BioNTech / Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Güney Afrika varyantı olarak bilinen B.1.351’e karşı tam olarak koruma sağlamadığı açıklandı.

İsrail’de yapılan gerçek kişiler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, bir veya iki doz aşı olmuş, aşının üzerinden 14 ve daha fazla gün geçtikten sonra Covid testi pozitif çıkmış 400 kişi ile, hiç aşılanmamış 400 Covid-19 hastası incelendi.

Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail'in en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Clalit tarafından yapılan çalışmada, Güney Afrika varyantı B.1.351'in, incelenen tüm Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu tespit edildi.

İKİ DOZ AŞI OLANLARIN YÜZDE 5,4’Ü

800 kişinin verileri incelendiğinde iki doz aşı almış hastalar arasında varyantın yaygınlık oranı yüzde 5,4 olurken aşılanmayanlarda bu oran yüzde 0,7 olarak bulundu.

Araştırmanın sonucunu açıklayan bilim insanları, BioNTech / Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, diğer bütün türlere nazaran Güney Afrika varyantında daha az etkili olduğunu belirtti. Verilere dayanarak yapılan bir diğer tespite göre ise bir doz aşı olanların İngiliz varyantına karşı tam koruma altında olmadığı bildirilirken, iki doz aşı olanların tam olarak korunduğu bildirildi.