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  4. Bir 6 ay daha uzarsa... ABD'den Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili kritik açıklama

Bir 6 ay daha uzarsa... ABD'den Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili kritik açıklama

03.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD'den dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Amerikan televizyonuna değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "stratejik bir yenilgi" olduğuna inandığını belirtti. Blinken, kendisine yöneltilen "Zaman kimin tarafında? Eğer bir altı ay daha uzayacaksa, Ukrayna ordusu dayanabilir mi? Putin ekonomik olarak hayatta kalabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Bir 6 ay daha uzarsa... ABD'den Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili kritik açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sıcak bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ederken ABD tarafından da dikkat çeken açıklamalar geliyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesinin tamamının işgalden kurtarıldığını açıklamasının ardından Ukrayna tarafı ve NATO'dan Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığında olabileceği ve saldırıların şiddetlenebileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Müzakerelerin de devam ettiği savaşa ilişkin nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı tüm dünyada merak ediliyor. Son olarak Amerikan NBC televizyonuna bağlanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

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PUTİN'İN POLİTİK GÜCÜ

Putin'in politik gücünün zayıflayıp zayıflamadığına ilişkin soruya yanıt beren Blinken, Putin'in iktidarına ilişkin değerlendirmenin Rus halkına kaldığını söyledi.

"STRATEJİK BİR YENİLGİ"

Blinken, "Bunun (savaşın) Putin için şimdiden stratejik bir yenilgi olduğuna inansam da Ukrayna'da her gün yol açtığı ölüm ve yıkım, televizyonlarımızda ve sosyal medyada yer alan görüntüler korkunç. Bunları sona erdirmek için önemli bir isteğimiz var." diye konuştu.

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"BİR ALTI AY DAHA UZARSA..."

Sunucunun "Burada zaman kimin tarafında? Bu eğer bir altı ay daha uzayacaksa, Ukrayna ordusu dayanabilir mi? Avrupa ittifakı ayakta kalabilir mi? Putin ekonomik olarak hayatta kalabilir mi?" sorusuna Blinken şu yanıtı verdi:

"İşin esasına bakacak olursak, Putin'in Ukrayna'yı kendi iradesine tabi kılma ve onların iradesini inkar etme, egemenliğini ve bağımsızlığını elinden alma amacına bakacak olursak, zaman kesinlikle Vladimir Putin'in tarafında değil. Çünkü, dediğim gibi, egemen ve bağımsız Ukrayna, Vladimir Putin'in iktidarda olduğundan çok daha uzun süre varlığını sürdüreceğini gösterdi.

Ancak asıl soru, yine de zamanla ne olacağıdır. Bu devam ederse ne kadar ölüm, ne kadar yıkım olacak? Ve bu korkunç. Dolayısıyla buna son vermede bizim önemli bir çıkarımız var, Ukraynalıların buna son vermek için güçlü bir çıkarı var. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bunu yapmanın yolu, Ukrayna'ya mümkün olan en güçlü desteği vermek, kendi savunmamızı güçlendirirken Rusya'ya elimizden geldiğince baskı yapmaktır. Yaptığımız tam olarak bu."

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CNN Televizyonuna da bağlanan Blinken, Putin'in Ukrayna'ya boyun eğdirmek, Rusya'nın gücünü göstermek ve Batı blokunu bölmek gibi amaçlarının olduğunu ancak şu anda bu üç amacı da gerçekleştirmede başarısız olduğunu savundu.

Blinken, Rus ordusunun düşük performans gösterdiğini ve Rus ekonomisinin sallandığını buna karşı Batı ve NATO ittifakının hiç olmadığı kadar kenetlendiğini söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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