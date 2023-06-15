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Bir aileyi yıkan olay! Kardeşini o halde görünce dayanmadı... İkisi de hayatını kaybetti

15.06.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Şanlıurfa'dan geldi. 27 yaşında psikolojik sorunları olduğu bilinen Mustafa Polat evinin yakınındaki sulama kanalına atladı. Ağabeyi Ahmet Polat yüzme bilmeyen kardeşinin çırpınışlarını görünce dayanamayıp kardeşini kurtarmaya çalıştı. İki kardeş de akıntıya kapılarak can verdi.

Bir aileyi yıkan olay! Kardeşini o halde görünce dayanmadı... İkisi de hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına giren Mustafa Polat (27) ile onu kurtarmak için peşinden suya atlayan ağabeyi Ahmet Polat (30), akıntıya kapılarak boğuldu.

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KARDEŞİNİN PEŞİNDEN ATLADI AMA...

Olay, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Polat, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına atladı. Kardeşinin kanalda boğulmak üzere olduğunu gören ağabeyi Ahmet Polat, yüzme bilmeyen kardeşinin kurtarmak için peşinden suya atladı. İki kardeş de bir süre sonra akıntıya kapılarak suda kayboldu.

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CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Kardeşlerin gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda arama yapan dalgıçlar, bir süre sonra iki kardeşin de cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kardeşlerin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa kardeş

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