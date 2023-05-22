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Bir aydır gözlerine uyku girmiyor! Bir ay önceki heyelan hayatlarını felç etti: 'Her gelen fotoğraf çekip gidiyor' diyerek sitem etti

22.05.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir ay önce meydana gelen heyelan sonrası Hekimoğlu ailesinin hayatı kabusa döndü. Her an tehlike içinde yaşayan ailenin gözüne adeta uyku girmez oldu, gece gündüz demeden heyelan nöbeti tutmaya başladılar. Evde 6 kişi yaşayan aileden Süleyman Hekimoğlu, birçok yere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti. Necla Hekimoğlu ise torunlarıyla ilgili endişesini dile getirirken "Maddi durumumuz yok. İnsan olduğumuzu hatırlasınlar. Evimiz, yuvamız mahvoldu" dedi.

Bir aydır gözlerine uyku girmiyor! Bir ay önceki heyelan hayatlarını felç etti: 'Her gelen fotoğraf çekip gidiyor' diyerek sitem etti

Evleri her an risk altında, 'Her gelen fotoğraf çekip gidiyor' diyerek sitem ediyorlar. "En çok zoruma giden de 5 yaşındaki torunum 'Biz nereye gideceğiz?' diyor" sözleriyle içinde bulundukları durumun vahametini bir başka açıdan dile döken Süleyman Hekimoğlu'nun istinat duvarı çağrısı ise henüz sonuç bulmadı.

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GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYORLAR

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı mahallesinde yaklaşık bir ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu mahalle yolu ulaşıma kapanırken, heyelandan en çok etkilen yer Hekimoğlu ailesinin yaşadığı ev oldu. 6 kişilik Hekimoğlu ailesinin yaşadığı ev heyelan riskiyle karşı karşıya gelirken, aile gece-gündüz heyelan nöbeti tutmaya başladı.

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"HER GELEN FOTOĞRAF ÇEKİP GİDİYOR"

Torunları ile birlikte heyelan tehlikesi olan evde yaşayan Süleyman Hekimoğlu, heyelanın yavaş yavaş devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

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“1 ay önce heyelan oldu. Söylentiye göre tuvalet çukuru burayı tetiklemiş. Aslı ve astarı yok. Fakat bunu kimseye inandıramadık. 30 gündür gece gündüz nöbetteyim. AFAD’a, Kaymakamlığa, Belediyeye müracaat ettik. Bir sonuç alamadık. Muhtar izin vermiyor biz buraya duvar yapamayız diyorlar. Belediyeye gittim aynısını söylediler. 30 gündür burası devam ediyor. Eve dayandı. Evde 6 kişi yaşıyoruz. En çok zoruma giden de 5 yaşındaki torunum 'Biz nereye gideceğiz?' diyor. Her gelen fotoğraf çekip gidiyor. Bunun sonucunu merak ediyorum.

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Evin alt kısmındaki yol iptal oldu. Anında üst taraftan yol vurdular. 2 günde yolu bitirip hizmete açtılar. Heyelan devam ediyor. Gece saatlerinde oldu, sabah kalktığımızda heyelan olduğunu fark ettik. Hemen müracaat ettik. 30 gündür gelen fotoğraf çekti, gitti. İstinat duvarı yapılmasını istiyoruz. Muhtar müsaade etmiyorsa kendi yerime duvar yapın dedim. Buradan devamlı gelen bir su varmış. Bu benim günahım değil. Hemen bitişiğimde bir ev daha var. Onlar da risk altında. Toplamda 10 kişilik bir aile var.”

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“TORUNLARIM ÇIKSA BURADAN AŞAĞIYA DÜŞSE BEN NE YAPARIM”

Maddi durumları olmadığı için başka bir yere gidemediklerini dile getiren Necla Hekimoğlu ise “1 ay önce ilk yol koptu sonra bizim yerimizde heyelanlar olmaya başladı. 1 aydır biz bu sıkıntının içerisindeyiz. Yalvarmadığımız kimse kalmadı ama sesimizi kimse duymadı. Perişan olduk. Torunlarım çıksa buradan aşağıya düşse ben ne yaparım. Gece hiç uykumuz yok. Mahvolduk. İşimizi muhtar engelledi. Biz de insanız. Bu evin içerisinde 6 kişiyiz. Maddi durumumuz yok. İnsan olduğumuzu hatırlasınlar. Evimiz, yuvamız mahvoldu” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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