HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir babanın en acı günü! Evladının cansız bedeniyle karşılaştı, gözyaşlarına boğuldu

Bir babanın en acı günü! Evladının cansız bedeniyle karşılaştı, gözyaşlarına boğuldu

03.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da oğlu Hüseyin Yeşilbal (34) ile 5 katlı bir binanın çatısında çalışan baba Ali Yeşilbal (55), matkap ucu almak için gittiği nalburdan dönüşte oğlunu bulamadı. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramada talihsiz gencin cansız bedeni, binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşen gencin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun cenazesi otopsi için morga götürülürken acılı baba gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

Bir babanın en acı günü! Evladının cansız bedeniyle karşılaştı, gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan Ali Yeşilbal ile 34 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal, Kum Mahallesi Özdemirhan Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapmaya başladı. Ali Yeşilbal matkap ucu almak için nalbura giderken, çatıda bıraktığı oğlu Hüseyin çalışmaya devam etti.

AW090356_03

Aradığı matkap ucunu bularak, çalıştığı binaya çıkan baba Yeşilbal, oğlunu bulamadı. Seslendiği oğlundan cevap alamayan baba, çevre sakinlerinin de yardımıyla her yerde oğlunu aramaya başladı. Binanın havalandırma boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını gören baba büyük acı yaşadı.

aa942212f1e66cb2f7bdd507bdae7931

Hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşen Yeşilbal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

df3a49460f57f97e1d3c39db72957e55

Yapılan savcılık incelemesinin ardından Hüseyin Yeşilbal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada baba Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Köpek dövüştüren 37 kişi suçüstü yakalandı, 6 köpek kurtarıldıİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Köpek dövüştüren 37 kişi suçüstü yakalandı, 6 köpek kurtarıldı
Bilim insanlarından küresel sıcaklık artışı uyarısı: 1,5 dereceyi aşması kaçınılmaz hale geldiBilim insanlarından küresel sıcaklık artışı uyarısı: 1,5 dereceyi aşması kaçınılmaz hale geldi
Gittiği doktorlar "kesilmek zorunda" dedi! 'Yüzyılın cerrahı' kurtardıGittiği doktorlar "kesilmek zorunda" dedi! 'Yüzyılın cerrahı' kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Bartın baba çatı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret pazarlığında alt sınır belli oldu!

Asgari ücret pazarlığında alt sınır belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.