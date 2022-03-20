Bir bildiği var! Sebebi bambaşkaymış...

Dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’ya savaş açmasıyla yaklaşıyor olması muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan korkarken, Putin’in de aynı şey için endişeleniyor olabileceği iddiası gündemde.

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısında dördüncü haftaya girilirken, Putin başkent Kiev yerine dış şehirlere saldırmayı tercih ederek topyekûn bir savaş başlatmaktan hala geri duruyor. Bunun olası bir sebebine dair, bir uzman askeri analist tahminini paylaştı.

Express.co.uk'ye konuşan Askeri analist Granz-Stefan Gady “ Rusya'da henüz genel bir seferberlik olmadı. Ayrıca Rus hava kuvvetleri, açıkça görüldüğü üzere son günlerde Ukrayna silah sanayisini de hedef almış ve imha etmiştir. Rus liderliği açıkça Ukrayna'yı cezalandırmak ve savaştan sonra bir süre yeniden silahlanmalarını çok daha zor hale getirmek istiyor. Sonuçta silahsızlanma Rus liderliğinin bir hedefiydi. Bu nedenle Ukrayna'nın kayıplarını telafi etmesi çok daha zor olacaktır.’’ dedi.

'YÜKSEK ZAYİAT VEREN BİR SAVAŞ'

“Örneğin, Ruslar hava kuvvetleri konusunda çok dikkatli. Ancak Rusya'nın iki cepheli bir savaş isteği yok. Şu anda, Rusya'nın Ukrayna'daki kara kuvvetlerinin seçkin birimleri de dahil olmak üzere yüzde 75'i yüksek zayiat veren bir savaşa giriyor. ” dedi.

MODERN SİLAHLARI KULLANMADI! SEBEBİ...

Rusya'nın kesinlikle daha modern silahlarının bazılarını kullanmayı ertelediğini söyleyen analist, arka planda her zaman NATO ile bir çatışmadan korktuklarını ifade etti. “Buna dair belli bir paranoya var. Ancak Rus genelkurmayı kesinlikle böyle bir savaş istemiyor.” dedi.

Yorumlar, Putin'in işgale karşı hâkimiyetini kaybettiği yönündeki iddiaları da kuvvetlendiriyor.



