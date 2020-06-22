Bir bu eksikti: Instagram hikayelere 'kat çıkıyor!'

Instagram iOS ve Android'teki kullanıcılarına daha rahat ve daha özgür bir uygulama kullanımı vadediyor. Bu yüzden uygulamasını sürekli geliştiren Instagram, bazen yaptığı yeniliklerle tartışmalara da davet çıkartıyor. Kullanıcılar Instagram'da gördükleri yeni bir özelliği beğenmediklerinde yine sosyal medya kanalları aracılığıyla Facebook'u ve Instagram'ı eleştiri yağmuruna tutuyor. Bunun son örneği, önümüzdeki günlerde yaşanabilir gibi görünüyor. Hem de oldukça geniş çaplı bir şekilde.

INSTAGRAM HİKAYELERİ ÇİFT KATLI OLACAK

Instagram hikayeler özelliği oldukça sık kullanıldığının farkında. Bu yüzden Instagram, hikayelerin aynı anda çok fazla bir şekilde sıralanması için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. O çalışmaların meyvesi karşımıza iki katlı hikayeler olarak geldi. Instagram'ın yeni çift katlı hikayeleri ile birlikte Instagram hikayeleri, Instagram ana sayfasında tek bir sıra halinde değil çift bir sıra halinde gözükecek. Böylece hikaye kutucukları çok daha düzenli ve çok daha hızlı bir şekilde sıralanabilecek.

INSTAGRAM ÇİFT KATLI HİKAYELER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Instagram çift katlı hikayeler dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bunun için testler başladı bile. Türkiye'den de dahil olmak üzere birçok Instagram kullanıcısı halihazırda bu özelliği test ediyor. Ancak sosyal medya üzerinden gelen tepkiler, bu sıralamanın kötü göründüğü şeklinde. Test sürecinin bitimiyle birlikte Instagram'ı zorlu bir karar bekliyor gibi görünüyor.

