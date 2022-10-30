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Bir daha burnunuzu karıştırmayacaksınız! İki korkutucu hastalık riski

30.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burnunuzu karıştırırken bir kez daha düşünün. Bu hareket genellikle insanlar arasında hoş karşılanmaz. Bu yüzden yapmamalısınız. Ancak her ne kadar hoş karşılanmasa da araştırmacıların iddiasına göre, yapılan yeni bir çalışma burun karıştırmak ile ilgili ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

Bir daha burnunuzu karıştırmayacaksınız! İki korkutucu hastalık riski

Burun karıştırmak uygunsuz bir davranış olarak biliniyor. Bu yüzden genellikle insanlar arasında hoş karşılanmıyor. Ayrıca, çok doğru bir davranış olmadığı kesin. Ancak burun karıştırmak aynı zamanda iki korkutucu hastalığın riskini de artırıyor olabilir.

BURUN KARIŞTIRMADA ALZHEİMER VE DEMANS RİSKİ

Yeni araştırmalar, burun karıştırırken bir kez daha düşünmenizi sağlayabilir. Çünkü araştırmalar ile burun karıştırmanın Alzheimer ve demans riskini artırabileceğini öne sürülüyor.

Bu bulgunun kaynağı Griffith Üniversitesi araştırmacıları. Araştırmacılar, bir bakterinin burundaki koku alma sinirinden geçerek, farelerde beyne ulaşabildiğini ve burada Alzheimer hastalığının işareti olan belirtiler oluşturduğunu iddia etti.

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Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, bir bakteri türü olan Chlamydia pneumoniae'nin burun boşluğu ile beyin arasında uzanan siniri, merkezi sinir sistemini istila etmek için bir istila yolu olarak kullandığını gösterdi. Beyindeki hücreler ise buna daha sonra Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid beta proteini biriktirerek yanıt verdi.

Büyük gizem çözüldü: Bir daha burnunuzu karıştırmayacaksınız! Büyük gizem çözüldü: Bir daha burnunuzu karıştırmayacaksınız!

"İNSANLAR İÇİN DE KORKUTUCU"

Dünyada bir ilk olan araştırmanın ortak yazarı olan Clem Jones Nörobiyoloji ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör James St John, "Klamidya pnömonisinin doğrudan burundan yukarı çıkarak beyne gidip Alzheimer hastalığına benzeyen patolojileri tetikleyebileceğini ilk gösteren biziz. Bunun bir fare modelinde gerçekleştiğini gördük ve kanıtlar potansiyel olarak insanlar için de korkutucu." dedi.

Burundaki koku alma siniri, doğrudan havaya maruz kalıyor ve kan-beyin bariyerini atlayarak beyne giden kısa bir yol sunuyor. Bu, virüslerin ve bakterilerin kolayca beyne ulaştığı bir yol.

Merkezdeki ekip şimdiden araştırmanın bir sonraki aşamasını planlıyor ve aynı yolun insanlarda da var olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

İNSANLARDA DENEY YAPMAK İSTİYORLAR

Profesör St John, "Bu çalışmayı insanlarda yapmamız ve söz konusu yolun aynı şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamamız gerekiyor. Bu birçok kişi tarafından önerilmiş, ancak henüz tamamlanmamış bir araştırma. Bildiğimiz şey aynı bakterilerin insanlarda da mevcut olduğu. Ancak oraya nasıl gittiklerini henüz çözemedik." dedi.

Profesör St John'un, Alzheimer hastalığı gelişme riskini azaltmak isteyen insanlara bazı önerileri var.

"BURNUNUZU KARIŞTIRMAYIN, KILLARI ALMAYIN"

"Burun karıştırmak ve burundaki kılları almak iyi bir fikir değil” diyen St John, "Burnumuzun iç kısmına zarar vermek istemeyiz ve kılları almak ve karıştırmak bunu yapabilir. Burun zarına zarar verirseniz, beyninize gidecek bakteri sayısını artırabilirsiniz." uyarısında bulundu.

Profesör St John, koku alma duyusunun kaybetmenin Alzheimer hastalığının erken bir göstergesi olduğunu söyledi. Bir kişinin 60 yaşına gelmesinden itibaren koku testlerinin bir dedektör olarak faydalı olabileceğini öne sürdü.

"65 yaşını aştığınızda, risk faktörünüz artar, ancak başka nedenlere de bakıyoruz, çünkü bu sadece yaş değil, aynı zamanda çevresel bir maruziyettir. Bakteri ve virüslerin kritik olduğunu düşünüyoruz.” dedi.


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