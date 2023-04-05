'Bir dakika hanım ya! Ben kaptanım şu anda...' Togg direksiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog

Togg direksiyonuna geçerek test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yanında bulunan eşi Emine Erdoğan'ın diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'u süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik sistemini devreye almak isterken "Bir dakika hanım ya. Ben kaptanım şu anda. Kaptana uyacaksın" dedi. Emine Erdoğan ise "Araba benim ona göre" diye yanıt verince Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez "Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o" diye konuştu. Söz konusu anlar sosyal medyada ilgi çekti. İşte detaylar...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'da teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.

ERDOĞAN DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan'a ait "Anadolu" renkli Togg'un direksiyonuna geçti.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde Togg'u sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Erdoğan çiftine TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da eşlik etti.

ERDOĞAN ÇİFTİNDEN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Söz konusu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan arasında yaşanan samimi diyalog gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan arasında yaşanan diyalog şöyle gelişti:



-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müziği devreye sokamadık ya.

-Emine Erdoğan: Hayır, hayır bir dakika.

"BİR DAKİKA HANIM YA! BEN KAPTANIM ŞU ANDA"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir dakika hanım ya, ben kaptanım şu anda, kaptana uyacaksın.

EMİNE ERDOĞAN: "ARABA BENİM ONA GÖRE"

-Emine Erdoğan: Araba benim ona göre.

"DİREKSİYONDA KİM VAR ÖNEMLİ OLAN O"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o.



