Bir darbe de Google'dan: Google, Zoom kullanımını yasakladı!

Zoom uygulaması aslında çok yeni bir uygulama değil. Ancak koronavirüs nedeniyle birçok kesimin evde kal çağrılarına uyması ve insanların birbirileriyle konuşacak, çalışanların toplantı yapacak, öğrencilerin ise öğretmenleri ile buluşacak bir telekonferans uygulaması araması onu çok büyük bir yükseliş trendine soktu. Her şey Zoom uygulaması için yolunda giderken, Zoombombing olayları patlak verdi. Bazı kötü niyetli kişiler, Zoom'un açıklarını kullanarak telekonferanslara girmeye ve siber zorbalık kapsamına girecek içerikler yayınladı. Bu durum karşısında uygulamanın güvenirliği sorgulanmaya başladı. Bunun bir sonucu olarak Zoom'u kullanan şirketler de birer birer uygulamayı kullanmayı bıraktı, şirketler Zoom kullanan çalışanlarına da uygulamayı yasakladı. Bu anlamda ilk adımı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX oldu. Bugün ise Google SpaceX'in izinden gittiğini bir açıklama ile duyurdu.

GOOGLE ZOOM'U YASAKLADI

Google, yaptığı açıklama ile bünyesinde Zoom uygulamasının kullanımını yasakladığını açıkladı. Bundan sonra Google çalışanları bilgisayarlarında Zoom kullanamayacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Google sözcüsü Jose Castaneda, çalışanlarına Zoom'un güvenlik açıklarını belirten bir e-posta gönderdiklerini ve onlardan bilgisayarlarında Zoom'u kullanmamalarını istediklerini söyledi. Castaneda'ya göre zoom uygulamasını kurumsal bilgisayarlarda kullanmak şirket hesaplarına ciddi zararlar verebilir.