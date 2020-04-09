HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir darbe de Google'dan: Google, Zoom kullanımını yasakladı!

Bir darbe de Google'dan: Google, Zoom kullanımını yasakladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Son dönemin popüler uygulaması Zoom SpaceX'in ardından bir kurumda daha yasaklandı. Adı güvenlik sorunlarına karışan Zoom, Google tarafından da kesik yedi. Google'a göre Zoom'da ciddi güvenlik açıkları var.

Bir darbe de Google'dan: Google, Zoom kullanımını yasakladı!

Zoom uygulaması aslında çok yeni bir uygulama değil. Ancak koronavirüs nedeniyle birçok kesimin evde kal çağrılarına uyması ve insanların birbirileriyle konuşacak, çalışanların toplantı yapacak, öğrencilerin ise öğretmenleri ile buluşacak bir telekonferans uygulaması araması onu çok büyük bir yükseliş trendine soktu. Her şey Zoom uygulaması için yolunda giderken, Zoombombing olayları patlak verdi. Bazı kötü niyetli kişiler, Zoom'un açıklarını kullanarak telekonferanslara girmeye ve siber zorbalık kapsamına girecek içerikler yayınladı. Bu durum karşısında uygulamanın güvenirliği sorgulanmaya başladı. Bunun bir sonucu olarak Zoom'u kullanan şirketler de birer birer uygulamayı kullanmayı bıraktı, şirketler Zoom kullanan çalışanlarına da uygulamayı yasakladı. Bu anlamda ilk adımı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX oldu. Bugün ise Google SpaceX'in izinden gittiğini bir açıklama ile duyurdu.

GOOGLE ZOOM'U YASAKLADI

Google, yaptığı açıklama ile bünyesinde Zoom uygulamasının kullanımını yasakladığını açıkladı. Bundan sonra Google çalışanları bilgisayarlarında Zoom kullanamayacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Google sözcüsü Jose Castaneda, çalışanlarına Zoom'un güvenlik açıklarını belirten bir e-posta gönderdiklerini ve onlardan bilgisayarlarında Zoom'u kullanmamalarını istediklerini söyledi. Castaneda'ya göre zoom uygulamasını kurumsal bilgisayarlarda kullanmak şirket hesaplarına ciddi zararlar verebilir.

zoom

BU DURUM ZOOM'A ÖZEL DEĞİL

Castaneda uygulamayı illa ki kullanmak isteyen çalışanların kişisel bilgisayarları, telefonları ve tabletleri ile Zoom'u kullanabileceklerini söylerken, bu durumun sadece Zoom'a özel olmadığının altını çizdi ve ekledi; 'Çalışanlarımızın onaylanmamış uygulamaları kullanmasına izin vermeme politikamız uzun süredir devam ediyor.'

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
PS5 hakkında bilinmesi gerekenlerPS5 hakkında bilinmesi gerekenler
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zoom Google yasak güvenlik açığı Elon Musk Jose Castaneda

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple Card'a rakip çıktı: Huawei Card duyuruldu!

Bu kez akıllı telefon üretmedi! İşte ünlü firmanın yeni ürünü

Telefon gibi televizyon: Huawei ilk akıllı televizyonu Vision X65'i tanıttı!

Telefon gibi televizyon: Huawei ilk akıllı televizyonu Vision X65'i tanıttı!

PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

iPhone 8 suya dayanıklı çıktı

iPhone 8 suya dayanıklı çıktı

Apple Face Shield isimli bir yüz maskesi tanıttı

Apple'dan koronavirüs desteği! Üretimi resmen başlattı

Yeni Apple kulaklık 2020 yılının sonlarına doğru tanıtılacak

Yeni Apple kulaklık geliyor! Peki özellikleri neler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.