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Bir de şu acıdan bakın!

07.02.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şair ve yazar Özkan Öngel’in “Bir De Şu Acıdan Bak” kitabı ikinci baskıya hazırlanıyor.

Bir de şu acıdan bakın!

Kitaptaki denemelerin yaklaşık 5 yıllık bir sürecin ürünü olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Öngel “Tecrübeler ne kadar acı olsa da insanı güçlendirmek ve gelecekten daha büyük zorluklara hazırlamak gibi bir fonksiyonları var. Kitaptaki denemeler cesaret ve umudun siz onları terketmediğiniz sürece sizi terketmeyeceğini gösteriyor” dedi. Bu şiirlerini topladığı kitabın da yayına hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Öngel denemelerinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. Kitap 2021’in mayıs ayında okuyucuyla buluşmuştu.

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