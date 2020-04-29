Bir devrin sonu: Twitter 14 yıllık özelliğini kullanımdan kaldırdı!

Twitter'ın en önemli özelliklerinden biri 'liseliler bilmez' tabiriyle söylemek gerekirse, SMS ile tweet atma özelliğiydi. Bu özellik sayesinde, tıpkı bir arkadaşınıza SMS atıyor gibi Twitter hesabınızda yayınlanmak üzere tweet'ler atabiliyordunuz. Fakat gerek Twitter'ın gün geçtikçe yenilenmesi ve 140 karakter gibi çağ dışı sınırlamalarda esnekliğe gitmesi gerekse de SMS özelliğindeki güvenlik açıkları nedeniyle geçtiğimiz yıl SMS ile tweet atma özelliği tamamen sonlandırıldı. Ancak Twitter'dan SMS ile bildirim almak hala mümkündü. Maalesef artık o da Twitter'ın radikal kararlarına yenik düştü.

TWİTTER SMS'İ KAPATTI

Twitter, kullanıcıların SMS yoluyla tweet bildirimleri almalarını sağlayan özelliğini de kapattı. Twitter'da 14 yıldır kullanılan ve birçok hesaptan daha eski olan bu özellik, artık bir hatıra olarak zihinlerde kalacak.

TWİTTER'DAN TEMİZLİK OPERASYONU

SMS özelliğini kaldıran Twitter, tek bir kararla sınırlı kalmadı. Sosyal medya ağı, bünyesinde bir dizi temizlik de yaptı. Milyonlarca Twitter hesabı, sessiz sedasız silindi. Hesapların neden silindiği ise bilinmiyor. Ama tahminler, uygunsuz veya kullanılmayan hesapların temizlendiği yönünde.

