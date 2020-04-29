HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir devrin sonu: Twitter 14 yıllık özelliğini kullanımdan kaldırdı!

Bir devrin sonu: Twitter 14 yıllık özelliğini kullanımdan kaldırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 10:35 | Son Güncelleme

Twitter, SMS servisi kapatıldı. Twitter, 14 yıldır kullanılan SMS ile bildirim alma özelliğini kaldırdığını duyurdu. Fakat Twitter bununla da sınırlı kalmış değil.

Bir devrin sonu: Twitter 14 yıllık özelliğini kullanımdan kaldırdı!

Twitter'ın en önemli özelliklerinden biri 'liseliler bilmez' tabiriyle söylemek gerekirse, SMS ile tweet atma özelliğiydi. Bu özellik sayesinde, tıpkı bir arkadaşınıza SMS atıyor gibi Twitter hesabınızda yayınlanmak üzere tweet'ler atabiliyordunuz. Fakat gerek Twitter'ın gün geçtikçe yenilenmesi ve 140 karakter gibi çağ dışı sınırlamalarda esnekliğe gitmesi gerekse de SMS özelliğindeki güvenlik açıkları nedeniyle geçtiğimiz yıl SMS ile tweet atma özelliği tamamen sonlandırıldı. Ancak Twitter'dan SMS ile bildirim almak hala mümkündü. Maalesef artık o da Twitter'ın radikal kararlarına yenik düştü.

TWİTTER SMS'İ KAPATTI

Twitter, kullanıcıların SMS yoluyla tweet bildirimleri almalarını sağlayan özelliğini de kapattı. Twitter'da 14 yıldır kullanılan ve birçok hesaptan daha eski olan bu özellik, artık bir hatıra olarak zihinlerde kalacak.

Twitter SMS

TWİTTER'DAN TEMİZLİK OPERASYONU

SMS özelliğini kaldıran Twitter, tek bir kararla sınırlı kalmadı. Sosyal medya ağı, bünyesinde bir dizi temizlik de yaptı. Milyonlarca Twitter hesabı, sessiz sedasız silindi. Hesapların neden silindiği ise bilinmiyor. Ama tahminler, uygunsuz veya kullanılmayan hesapların temizlendiği yönünde.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Oppo'nun yeni amiral gemisi 'ilginç' bir şekilde satışa çıktı!Oppo'nun yeni amiral gemisi 'ilginç' bir şekilde satışa çıktı!
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Güney Koreli Bakan'dan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

Güney Koreli Bakan'dan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple ve Samsung için zor günler kapıda!

Apple ve Samsung için zor günler kapıda!

Tanıtıma gerek kalmadı: Oppo Find X2 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Oppo'nun yeni amiral gemisi 'ilginç' bir şekilde satışa çıktı!

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın sorunları bitmiyor!

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın sorunları bitmiyor!

Dikkat! Koronavirüs desteğine başvururken bilgilerinizi kaptırmayın

Dikkat! Koronavirüs desteğine başvururken bilgilerinizi kaptırmayın

AirPods Pro'ya bir rakip daha: Google Pixel Buds 2 satışa çıktı! İşte 'dikkat çeken' fiyatı

Google'ın AirPods Pro rakibi kulaklığı satışa çıktı! İşte fiyatı

Daha yeni daha güçlü: DJI Mavic Air 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

DJI'ın yeni yeteneklere sahip drone modeli tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.