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Bir döneme damga vuran sim ve abartılı makyaj trendi geri dönüyor

30.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’lı yılların 2000’lerin başında hangi düğüne giderseniz gidin mutlaka abartılı makyaj ve simlerle bezenen topuzlara denk gelmişsinizdir. Özellikle damadın kız kardeşinin yaptırdığı büyük topuzlara kuaförlerin simleri boca etmesi oldukça popülerdi. Uzun bir süre boyunca dalga geçilen bu moda akımı tarihin tozlu sayfalarından yeniden ışıl ışıl çıktı.

Bir döneme damga vuran sim ve abartılı makyaj trendi geri dönüyor

‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde Hazal Kaya’nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçı uzun bir süre sosyal medyanın dilinde dolaşmıştı. Okullarda el işleri derslerinin vazgeçilmezi olan simler, 1990’lı yılların sonunda kuaför salonlarının bir numaralı tercihiydi. O yıllarda simli topuzlar mavi ya da yeşil göz makyajlarıyla tamamlanıyordu. Bu modadan vazgeçildiğine sevinenlere kötü bir haberimiz var. Çünkü bu trend geri döndü.

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1990 ve 2000’li yıllar arasındaki sim modasını yetişken olanlar mutlaka hatırlıyordur. Kuaförlerin tezgahlarından eksik etmediği simler özellikle nişan, düğün ve mezuniyet gibi kutlamalardan önce son dokunuş olarak topuzlara ekleniyordu. Hem saçta hem de makyajda bol miktarda sim kullanılıyordu. Hatta kimileri simin parıltısını abartarak vücuduna dahi sürüyordu. 2010 yıllarda sim modası bir süre daha kullanıldıysa da aslında demode olmaya başladı.

GERİ DÖNÜŞÜ EFSANE OLDU

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MET Gala 2021 bu trendin bir kez daha geri dönüşünü müjdeledi. Ünlü isimler anlaşmış gibi saçlarına küçük taşlar yapıştırarak geceye katılmayı seçti. Sadece saçlarda değil, makyajda da sim ve taş ağırlıklı modeller yoğunlaştı. Sosyal medyanın bu akımı yeniden keşfetmesiyle beraber simli saç ve makyaj modelleri moda haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya saç modelleri
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