Topuklu ayakkabı kabus olmaktan çıkıyor! Bu hile ile kendinizi rahat hissedeceksiniz

“Joburtonread” isimli bir TikTok kullanıcısı, topuklu ayakkabıları daha rahat hale getirmek için gizli sırrını paylaştı. Ayakkabının iç kısmını hijyenik ped ile kaplayan kadının hilesi, 17.8 milyon görüntülenme ve 434 bin beğeni topladı.

KULLANICILAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Güzellik çoğu zaman rahatsızlığı da beraberinde getirir. Kadınlar güzel olmak için büyük bir çoğunlukla acı çeker. Özellikle bütün gün topuklu ayakkabının içinde ayaklar şişer ve kan dolaşımı hızlanır. “Joburtonread” isimli bir TikTok kullanıcısı, topuklu ayakkabıları daha rahat bir hale getirmek için içerisine hijyenik ped yerleştirdiğini söyledi. TikTok hesabından hilesini paylaşan Jo, hijyenik ürünü ambalajı çıkarttığında iç tabana alternatif olarak düzgün bir şekilde yerleştiriyor. Paylaşımına “Bunu bir gece dışarı çıktığımda yaptım ve sonuç inanılmazdı” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Jo'nun ilham veren yüksek topuk tüyosunu paylaştığı için teşekkürlerini sundu. Pek çok kullanıcı ise paylaşımı gördükten sonra bu hileyi denediğini itiraf etti.



