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Bir fincanı yeter! Astım hastalarının nefes almasını kolaylaştırır

01.04.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solunum yolu hastalıklarından olan astım, kişilerin hayatlarında ekstra dikkat etmelerine neden olur. Astımda, hava yolu etrafındaki düz kaslar, alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar; bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

Bir fincanı yeter! Astım hastalarının nefes almasını kolaylaştırır

Astım hastalığının bir yaşı yok maalesef. Her yaştan insan astım hastası olabilir. Yaşam kalitesini düşüren astım hastalığı genelde hava kirliliği yüksek olan bölgelerde yaşayanlar, sigara içenler ya da sigara içilen ortama fazla maruz kalanlar, alerjisi olan kişiler ve ailesinde astım hastası veya alerjik bireyler olan kişiler astım için risk altındadır.

Bazı bitki, meyve ve yiyecekler nefes almanıza yardımcı olabilir. Hastalığınız haricinde alerjiniz olabilir, bir doktora danışarak kontrol etmenizde fayda var.

ISIRGAN OTU

Çay ya da yemek olarak tüketebileceğiniz bitkilerden birisi de ısırgan otudur. Astım ve özellikle bronşite iyi gelerek ciğerlerin içindeki havayı düzenliyor. Ancak çay olarak tüketmeyi seçerseniz gün içerisinde çok fazla tüketmemekte fayda var.

LAVANTA

Lavantayı tatlılarda ve demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz. Lavantanın temiz ve taze kokusundan da buhar banyosu gibi yararlanmak pek mümkün. Bulunduğunuz odaya bile kaynar suyun içine damlatacağınız 10-15 damla lavanta yağı ekleyerek güzel bir koku sağlayabilirsiniz.

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BİBERİYE

Biberiyenin içindeki maddeler ve bu maddelerin özellikleri nefes almayı kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda eğer isterseniz biberiyeyi günde en fazla iki kez olacak şekilde çay olarak da tüketebilirsiniz.

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ADAÇAYI

Adından da anlaşıldığı gibi adaçayı çoğunlukla çay olarak tüketiliyor. Hali hazırda öksüren hastalara önerilen çay olma özelliğinden dolayı nefes almaya etkisi büyüktür. Uzun süreli tüketildiğinde astımın etkilerini yavaşlatabilir.

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ANASON ÇAYI

Adaçayıyla aynı etkilere sahip bir diğer bitki de anasondur. Ayrıca sakinleştirici etkisi de bulunan anason çayını çubuk tarçınla beraber demleyerek gün içinde içebilirsiniz.

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ANDIZ OTU

Andız otunu astımın tüm o kötü özelliklerinden kurtulmak için de tüketebilirsiniz. Bunun için doktor onayında bir tutam kurutulmuş andız otunu balla karıştırıp yiyebilirsiniz. Ancak aşırı miktarda tüketiminin çeşitli alerjik hastalıklara sebebiyet verebileceğini de hatırlatalım.

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AKASYA YAPRAĞI

Akasya yaprağını kurutulmuş olarak aktarlarda rahatlıkla bulabiliriz. 1 litre kaynamış suya bir tutam akasya yaprağı atarak demleyebilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI

Eğer içebilme durumunuz varsa yarım çay kaşığı çörek otu yağı astım tedavisini destekleyecektir. Bunun haricinde saf ve sızma zeytinyağı ile karıştırılarak salatalarınıza ilave edebilirsiniz.

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EKİNEZYA

Ekinezya çayı da astım ve özellikle bronşit konusunda faydalı olan çaylardan birisidir. Demleme ya da sallama olarak tüketebileceğiniz bu çaydan her sabah ve akşam içebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU

Keçi boynuzu ya da keçiboynuzu pekmezi tüketmek ciğerleri güçlendirerek nefes almayı kolaylaştıracaktır. Zaten böylesine faydalı bir yiyeceğin bu duruma da etki etmemesi beklenemezdi.

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OKALİPTUS

Kokusunda bile bir rahatlatma söz konusu olacaktır okaliptusun. Çayını tüketerek de astımın kötü etkilerinden biraz da olsa kurtulabilirsiniz.


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