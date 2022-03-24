Cinsel gücü artırır, akciğeri temizler... Keçiboynuzu faydaları nedir!

Doğanın insanlara sunduğu ve şifa niyetine kullanılan besinlerden biri keçiboynuzu özüdür. Keçiboynuzu özü faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da televizyon ekranlarında sıkça dile getirildiği için son dönemlerde daha fazla popülerlik kazanmaya başlamıştır. Kalsiyum ve çinko içerikleri ile kemik sağlığına iyi gelen keçiboynuzu özü aynı zamanda potasyum ve fosfor içeriği ile zihinsel gelişime de katkı sunar. Bunun yanı sıra enerji verici özelliği de bulunur. Sizler için hazırladığımız yazımızda keçiboynuzu özü neye iyi gelir? sorusunun tüm cevaplarını bir araya getirdik.
Keçiboynuzu özü içerisinde kalsiyum oranı süte göre % 300 daha fazladır. Bu yüzden gelişme çağındaki çocukların tüketimi önerilir.
Keçiboynuzu özünün tüketimi ile ilgili uzmanlar tarafından yan etkileri hakkında açıklama bulunmaz. Ancak keçiboynuzu tüketiminde aşırıya kaçılması farklı yan etkiler meydana gelebilir. İşte keçiboynuzu özünün tüketiminden kaynaklı zararları:
Keçiboynuzu özünün içeriğindeki kalsiyum oranı bebeklerin gelişim dönemlerini destekler. Bu yüzden bebeklerin 6. Ayından itibaren ek gıdalarına keçiboynuzu özünün eklenmesi tavsiye edilir. Ancak burada da tüketim miktarına iyi gelir.
Keçiboynuzu özünün insan sağlığına sunduğu en önemli katkılardan biri de midedir. Mide problemleri gün içerisinde meydana gelen mide problemlerini azaltır. Bu da hayat kalitesini yükseltir. Lif oranı ve çinko içeriği ile iç organları temizler, sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bu yüzden keçiboynuzu özü mide için çok sağlıklıdır.
Çiftler, cinsel hayatlarını daha sağlıklı bir hale getirmek için doğal yollara başvurmak ister. Bunlardan biri de keçiboynuzu özüdür. Keçiboynuzu özü özellikle erkelerde iktidarsızlığa iyi gelir. Kadınlarda ve erkeklerde ise cinsel isteği arttırır. Afrodizyak özelliği bulunmasa da enerji verici özelliği ile daha kaliteli bir cinsel hayat için kişilerin günde iki yemek kaşığı keçiboynuzu özünü direkt olarak ya da içeceklerine katarak tüketmesi önerilir. (Habertürk)
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