Bir gecede 3 Rus askerini öldürmüştü... Kadın keskin nişancı, Putin'e meydan okudu

Ukrayna ordusunda görev yapan ve 2017 yılında Donbas bölgesinde bir gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle ünlenen Olena Bilozerska, iki ülke arasında gerilim had safhaya çıktığı şu günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu.

NTV'de yer verilen haberde, Ukrayna ordusunda savaşan bir kadın keskin nişancı, 2017 yılında üç Rus askerini öldürdüğünü gösteren tüyler ürpertici görüntüler yayınlandıktan sonra Ukrayna'da ulusal bir kahraman oldu.

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Şu ana kadar en az 10 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Bilozerka, The Sun'a verdiği demeçte, Vladimir Putin'in kuvvetleri Ukrayna’yı işgal ederse tekrar öldürmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"TÜFEĞİM HAZIR, BEKLİYORUM"

Şimdi o ve eşi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya saldırması durumunda derhal konuşlanmak üzere Ukrayna'nın Bölgesel Savunma Hizmetlerinin üyeleri olarak hizmet veriyor. Bilozerka, "Halia" adını verdiği güvenilir keskin nişancı tüfeğiyle düzenli olarak antrenman yapıyor.

Biozerska, "Tüfeğim şımarık bir çocuk gibi bakılıyor. Ondan istediğimi yapıyor ve Ruslar gelmeye karar verirse onları Halia ile tanıştırmaktan çok mutlu olacağım." diyerek Putin’e gözdağı verdi.

