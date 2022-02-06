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Bir gecede 3 Rus askerini öldürmüştü... Kadın keskin nişancı, Putin'e meydan okudu

06.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin yaşandığı Donbas bölgesinde bir gecede 3 Rus askerini öldürerek ün kazanan Ukraynalı 42 yaşındaki keskin nişancı Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu. Keskin nişancı Bilozerska, "Silahlı düşman askeri, bir insan değil, bir hedeftir. Anavatanıma saldıran düşmanlar ölmeyi hak ediyor. Tüfeğim hazır, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gecede 3 Rus askerini öldürmüştü... Kadın keskin nişancı, Putin'e meydan okudu

Ukrayna ordusunda görev yapan ve 2017 yılında Donbas bölgesinde bir gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle ünlenen Olena Bilozerska, iki ülke arasında gerilim had safhaya çıktığı şu günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu.

NTV'de yer verilen haberde, Ukrayna ordusunda savaşan bir kadın keskin nişancı, 2017 yılında üç Rus askerini öldürdüğünü gösteren tüyler ürpertici görüntüler yayınlandıktan sonra Ukrayna'da ulusal bir kahraman oldu.

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MEYDAN OKUDU

Şu ana kadar en az 10 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Bilozerka, The Sun'a verdiği demeçte, Vladimir Putin'in kuvvetleri Ukrayna’yı işgal ederse tekrar öldürmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"TÜFEĞİM HAZIR, BEKLİYORUM"

Şimdi o ve eşi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya saldırması durumunda derhal konuşlanmak üzere Ukrayna'nın Bölgesel Savunma Hizmetlerinin üyeleri olarak hizmet veriyor. Bilozerka, "Halia" adını verdiği güvenilir keskin nişancı tüfeğiyle düzenli olarak antrenman yapıyor.

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Biozerska, "Tüfeğim şımarık bir çocuk gibi bakılıyor. Ondan istediğimi yapıyor ve Ruslar gelmeye karar verirse onları Halia ile tanıştırmaktan çok mutlu olacağım." diyerek Putin’e gözdağı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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