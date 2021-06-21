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Bir günde yaptığı aşı sayısıyla 'Başarı Belgesi' takdim edildi

21.06.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesi'nde, bir günde 444 koronavirüs aşısı yapan hemşire Dilan Poliçe'ye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından 'Başarı Belgesi' takdim edildi.

Bir günde yaptığı aşı sayısıyla 'Başarı Belgesi' takdim edildi

Türkiye genelinde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devam eden aşılama programı başarıyla sürerken, Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanlar, devlet memurları ve 30 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların programa dahil edilmesiyle aşılama önemli bir ivme kazandı.

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BİR GÜNDE 444 AŞI YAPTI

Bu kapsamda devam eden aşılama çalışmalarında sağlık çalışanları da büyük bir özveriyle çalışıyor. Bir günde 444 aşı yapan Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Dilan Poliçe, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından ağırlandı. Ziyarette Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Kuş ve Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy da bulundu.

Kendisine Başarı Belgesi veren Vali Karadeniz'e teşekkür eden Hemşire Dilan Poliçe, gerçekleşen başarının bir ekip çalışması ürünü olduğunu ve arkadaşlarının desteği ile bu başarıya ulaştığını söyledi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini ve 30 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama sistemine tanımlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Kuş, hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklama düzeyini arttırarak pandemiden kurtulmayı ümit ettiklerini ifade etti.

"AŞILAMA ÇALIŞMASINDA GÖREV ALAN TÜM SAĞLIK PERSONELİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Sağlık çalışanlarının Covid-19 salgınıyla mücadelede en ön saflarda görev yaptığını belirten Vali Karadeniz de haziran ayı sonundan itibaren toplumumuzun önemli bir kısmının aşılanmasının bitmiş olmasını beklediklerini, temmuz ayında da bir çok alanda rahat bir yaşam ümit ettiklerini ifade ederek "Aşılama çalışmasında görev alan tüm sağlık personelimizi sizin şahsınızda tebrik ediyorum. Aşılama sürecinin sağlıklı yürümesinde hem sağlık kurumlarından hem diğer kurumlardan katkı sunan personelimize de teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Manisa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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