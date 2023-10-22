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Bir il bu iğrenç olayı konuşuyor! İlçe müftüsünden ders verdiği 12 yaşındaki kıza istismar

22.10.2023 18:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veren Akçakale İlçe Müftüsü H. B., sınıfındaki 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla önce gözaltına alındı ardından tutuklandı. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu konuyla ilgili, "Olayın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül ise tutukluya sahip çıkarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu hedef aldı.

Bir il bu iğrenç olayı konuşuyor! İlçe müftüsünden ders verdiği 12 yaşındaki kıza istismar

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Müftüsü H. B., (37) ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta 12 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklandı.

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AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, Akçakale Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Akçakale İlçe Müftüsü olarak görev yapan 3 çocuk babası H. B. hakkında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aile şikayetçi oldu. Gözaltına H. B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Baro olarak olayın takipçisi olunacağı belirtilerek, “Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

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MİL-DİYANET SEN BAŞKANI, TUTUKLUYA SAHİP ÇIKTI

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu hedef alarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

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"Bir okulda din derslerine giren Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Müftüsü, çirkin bir iftiraya maruz kalarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İddialara göre, yapılan sınıf başkanlığı seçiminde seçimi kaybeden kız öğrenci, müftünün teselli amaçlı kendisine sarıldığını ve bu sırada cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oluyor ve hocamız tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. İstanbul sözleşmesinin uzantısı 6284 sayılı kanun yüzünden öğretmenlerimiz ve hocalarımız yetim ve öksüz bir öğrencisinin, talebesinin başını dahi okşamaya korkar oldu. Düşük not verdiği için, kendisiyle tartıştığı için öğretmenine taciz iftirasında bulunan vakalarda ciddi artışlar var. İstanbul Sözleşmesi'nin bir ürünü olan 6284 sayılı kanun iftira yasasına dönüşmüş durumda. Kadının beyanının esas alındığı, delilsiz beyana dayalı bu kanuna göre iddia ispatlanmadığı takdirde dahi muhataplar göz göre göre cezalandırılabilmektedir." (DHA)

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