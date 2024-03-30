Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

31 Mart seçimlerine yüksek tansiyonla giren illerden biri de Ordu. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının sert söylemleri seçim sürecine damga vururken İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler Ordu'da çok konuşulan konulardan biri oldu.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde ORKENT A.Ş. logolu bir araçtan çıkarılan evrakların yakıldığı anlar yer alıyor. Yılmaz'ın iddiasına göre firma, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerden biri. Görüntülere tepki gösteren Yılmaz olayın incelenmesini de istedi.

Sosyal medyadan paylaşım Yılmaz şu ifadelere yer verdi;

Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz? Bu evrakları neden ateşe attınız? Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var? Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var?

Bu telaş niye?



Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?



Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz?



Bu evrakları neden ateşe attınız?



Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih… pic.twitter.com/Qo7FFeZFOq — Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) March 29, 2024

"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz? Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor.





