HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.03.2024 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart seçimlerine 1 gün kala Ordu İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'ın paylaştığı görüntüler gündem oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT firmasına ait bir araçtan atılan belgelerin yakıldığını iddia eden Yılmaz, "Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?" ifadelerini kullandı.

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

31 Mart seçimlerine yüksek tansiyonla giren illerden biri de Ordu. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının sert söylemleri seçim sürecine damga vururken İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler Ordu'da çok konuşulan konulardan biri oldu.

Başlıksız-1

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde ORKENT A.Ş. logolu bir araçtan çıkarılan evrakların yakıldığı anlar yer alıyor. Yılmaz'ın iddiasına göre firma, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerden biri. Görüntülere tepki gösteren Yılmaz olayın incelenmesini de istedi.

Sosyal medyadan paylaşım Yılmaz şu ifadelere yer verdi;

Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz? Bu evrakları neden ateşe attınız? Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var? Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var?

"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz? Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da Olimpiyat alarmı! 46 ülkeden yardım istendiFransa'da Olimpiyat alarmı! 46 ülkeden yardım istendi
Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldüDolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü
Otogarlarda seçim hareketliliği! Sefer sayılarını artırdılarOtogarlarda seçim hareketliliği! Sefer sayılarını artırdılar
Anahtar Kelimeler:
Ordu Enver Yılmaz evrak
En Çok Okunan Haberler
42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

Yer: Bursa... Tesla alev alev yandı! Saniyeler içinde küle döndü

Yer: Bursa... Tesla alev alev yandı! Saniyeler içinde küle döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.