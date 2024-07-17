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  4. Bir il o "wanted" afişini konuşuyor! Bulana 300 bin euro ödül 'Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama görürsem çok iyi olur'

Bir il o "wanted" afişini konuşuyor! Bulana 300 bin euro ödül 'Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama görürsem çok iyi olur'

17.07.2024 13:12
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Türkiye’de yaşadığı iddia edilen ’Hollandalı’ uyuşturucu baronunun; Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerinde, bulana 300 bin euro ödül verileceği yazıyor. Edirne'deki vatandaşlar gördükleri afişi dikkatle incelerken bir vatandaş "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" şeklinde yorum yaptı.

Bir il o "wanted" afişini konuşuyor! Bulana 300 bin euro ödül 'Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama görürsem çok iyi olur'

İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye’de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers’in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.

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Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers’ın olduğu ve Avrupa’da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye’de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi. Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

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EVİNDE YÜKLÜ PARA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers’in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers’in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

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VATANDAŞLAR AFİŞİ OKUYORLAR

Şehrin en işlek olan Saraçlar Caddesi’nde asılan afişi gören vatandaşlar dikkatli olarak bakıyorlar. Her gün binlerce kişinin gördüğü afişte belirtilen ve dudak uçurtan rakam olmasından dolayı dikkat kesildikleri görüldü.

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"BU PARAYI BEN BULSAM ARABA ALIRIM"

Aranıyor afişini gören Metin Barmanbay, "Buraya afiş asmışlar, ödül rakamı da çok iyi 300 bin euro. Benim istediğim arabanın para değeri. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, o da burası sınır şehri olduğu için bu afişi buraya asmışlardır" dedi.

"GÖRÜRSEM ÇOK İYİ OLUR"

Vatandaşlardan Emine Saraç, "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" ifadelerini kullandı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne uyuşturucu
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