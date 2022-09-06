HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir ilçe bunu konuşuyor! Dehşete düşüren olay: Elektrik direğinin altında 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulundu "Uzun saçlıydı"

Bir ilçe bunu konuşuyor! Dehşete düşüren olay: Elektrik direğinin altında 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulundu "Uzun saçlıydı"

06.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sabah saatlerinde bir servis sürücüsü yol kenarındaki elektrik direğinin altında erkek çocuk cesedi buldu. Görgü tanıkları çocuğun 3 yaşlarında ve uzun saçlı olduğunu belirtti. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Bir ilçe bunu konuşuyor! Dehşete düşüren olay: Elektrik direğinin altında 3 yaşında erkek çocuk cesedi bulundu "Uzun saçlıydı"

Dehşete düşüren olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrik direğinin altında 3 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu. Korkun olay herkesin kanını dondurdu. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

SERVİS SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde olay yerinden geçen bir servis sürücüsü, yol kenarında sokağı aydınlatmak için kullanılan elektrik direğinin altında 3-4 yaşlarında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark etti. Servis sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"UZUN SAÇLI BİR ÇOCUKTU"

Sabah saatlerinde komşusunun cesedi bulduğunu ifade eden mahalle sakini Yakup Çınar, “Sabah saat 6.40 sıralarında. Tam o sırada benim annem de babamı hastaneye götürmek için uyandığında buradaki olayı görünce beni kaldırdı. Geldiğimde burada bir çocuk cesedi vardı. Olay yeri inceleme, polisler falan var. Geldim, baktım uzun saçlı, 3 yaşlarına yakın bir çocuktu” diye konuştu. (İHA)

AW706365_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette çocukları izlerken yakalanıp serbest bırakılmıştı! Yeni gelişmeTuvalette çocukları izlerken yakalanıp serbest bırakılmıştı! Yeni gelişme
Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...
Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çektiKürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti
Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"

Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.