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Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor, anksiyete ve depresyona neden oluyor

23.11.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anksiyete, kaygı bozukluğu, stres ve depresyon içinde bulunduğumuz dönemde bastırılmaya çalışılan ancak milyonlarca insanın yaşadığı psikolojik rahatsızlıkların başında geliyor. Araştırmalar, bazı yiyeceklerin ruh halini iyileştirdiğini, bazılarının ise stres ve kaygıyı kötüleştirdiğini gösteriyor. Kaygıyı azaltmak için yenecek veya kaçınılacak yiyecekler hakkında daha çok bilgi sahibi olarak hem ruh sağlığınıza hem de genel sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor, anksiyete ve depresyona neden oluyor

Araştırmalar, bazı yiyeceklerin bizi daha sakin hissettirdiğini, diğer yiyeceklerin ise en azından geçici olarak uyarıcı görevi görebileceğini göstermiştir. Anksiyete veya panik atakla sonuçlanan stres yaşıyorsanız, beslenmenizde bazı değişiklikler yapmak anksiyeteye yardımcı olabilir ve rahatlama sağlayabilir. Ancak, bir uzmanla görüşmeyi de ihmal etmeyin.

ANKSİYETE VE STRES BİRBİRİNİ TETİKLİYOR

Stres, hepimizin her gün yaşadığı birçok talebi ve baskıyı tanımlar. Stres doğası gereği fiziksel, zihinsel, duygusal veya kimyasal olabilir. Karşılaştığınız hemen hemen her şey strese neden olabilir.

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Anksiyete, stresin bir işareti veya belirtisidir. Çoğu zaman kaygıya neden olan şey, hayatta yaşanan felaketler değil, her gün karşılaştığınız sürekli kesintiler, güçlükler ve mücadelelerdir. Örneğin, sürekli çalan bir telefonu dinlemek, yeni bir bebeğin ağlamasını duymak veya faturaları ödeme konusunda endişelenmek, kaygıya yol açan strese neden olabilir.

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Mayo Clinic'e göre, beslenme kaygıyı tedavi edemez. Ancak kaygıyı gidermeye yardımcı olan ve vücutta sakinleştirici etkisi olan besinler bulunurken, diğer besinler yemek yedikten sonra kaygıya neden olur.

Ruh halinizi yükseltmek için bu yiyecekleri tercih etmek isteyebilirsiniz:

  • Çikolata
  • Folat ve diğer B vitaminleri
  • Düşük glisemik gıdalar
  • Magnezyum
  • Omega-3 yağlı asitler
  • Triptofan (Triptofan, kümes hayvanları, kırmızı et, süt, yumurta, fındık, mercimek, kepekli ekmek, tahıl ve makarnaların yanı sıra soya ürünleri ve çikolatada oldukça fazladır.)

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Çinko içeriği yüksek yiyecekler de ruh halini iyileştirebilir. Bulgular, istiridye, kaju fıstığı, karaciğer, sığır eti ve yumurta sarısının azalmış kaygı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

STRES VE KAYGIYA NEDEN OLAN YİYECEKLER

  • Kahve
  • Şeker
  • Alkol
  • İşlenmiş gıdalar
  • Şarküteri etler


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