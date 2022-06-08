Bir meyve suyu içti 20 bin TL hesap geldi! Gece kulübüne zorla sokuldu, bir anda etrafını kadınlar sardı...

Gece kulübünde bir bardak meyve suyunu gelen 20 bin TL'lik hesap ve sonrasında yaşananlar adeta şoke etti. Avustralya'dan Türkiye'ye gelen Daniel M., İstanbul Aksaray'daki bir gece kulübünün önünden geçerken mekan sahipleri tarafından dakikalarca dil dökülerek içeri alındı.

KADINLAR ETRAFINI SARDI

CNN Türk'ün haberine göre, turist, dolandırılacağından habersiz içeri girip oturdu, etrafı bir anda kadınlarla sarıldı.

TURİSTE MEYVE SUYU, KENDİLERİNE ALKOLLÜ İÇECEK

Avustralyalı turiste meyve suyu söyleyen kadınlar kendilerine ise alkollü içecek söyledi.

20 BİN 200 TL'LİK HESAP GELDİ

Avustralyalı turist bu durumdan rahatsız oldu, hesabı ödeyip kalkmak istedi. Önüne bırakılan 20 bin 200 liralık fatura karşısında neye uğradığını şaşırdı.

HESABI ÖDEMEYE ZORLANDI

Meyve suyunun 200 TL, alkollü içeceğin 20 bin TL olduğu eğlence mekanında, sadece içtiği meyve suyunun parasını ödeyip çıkmak isteyen Daniel, hesabı ödemeye zorlandı. Avustralyalı turist, mekan sahibi İbrahim E. tarafından tehdit edildi. Bununla da kalmayan mekan sahibi, turistin üzerine yürüdü.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Kendini güç bela dışarıya atan Avustralyalı turist soluğu karakolda aldı. Turist, işletmecilerden şikayetçi oldu.

AYNI ŞİKAYETLER

Polis aynı mekanda daha önce de benzer şikayetler olduğunu tespit etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



