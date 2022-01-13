HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

13.01.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir bankanın şube müdürü başka müşterilerin hesaplarından kendi hesabına 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Müdür ilk ifadesinde suçlamaları reddetti.

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Sivas'ta özel bir bankanın şube müdürü B.T. (47) müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

MÜŞTERİ HESAPLARINDAN PARA EKSİLDİ

Sivas'ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlendi. Bunun üzerine durum polise iletildi. Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı! Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.