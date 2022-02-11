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  4. Bir şehir bu olayı konuşuyor! Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

11.02.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan olay kan dondurdu. 3 kişi alacak verecek meselesi nedeniyle E.M.’yi (26) bir eve götürüp işkence yaptı. Tekme, tokat dövülen E.M. daha sonra üstündekiler çıkarılarak kadın kıyafeti giydirildi. Bununla da kalmayan saldırganlar silahın namlusunu E.M.'nin ağzına sokarak tehditler savurdu. İşkence anlarına dair görüntülerin hepsine ulaşıldı. E.M. polisin eve operasyon düzenlemesiyle kurtuldu. İşte akılalmaz olayın bütün detayları...

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Bursa'da Y.Ç. (28) ve 2 arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M.’yi (26) ellerini kelepçeleyip, ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü.
E.M.’ye, ağzına silahın namlusunu sokup tehdit ederek kadın elbisesi giydirip işkence yapan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri E.M.’yi kurtarıp Y.Ç.’yi gözaltına aldı.

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İŞKENCE ANLARI KAMERADA

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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BASKIN YAPILDI

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bursa
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