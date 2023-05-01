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Bir şehir bunu konuşuyor! Eni 2,5 boyu 8,5 metre... "Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı"

01.05.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yer alan bir mezarlıkla ilgili rivayetlerin ünü şehrin dışına taştı. Şeyh Ziya Baba isimli bir zata ait olduğu belirtilen mezarlığın eni 2,5 boyu 8,5 metre uzunluğunda. Dikili köyünde yaşayan Hakkı Koç mezarlık için, "Çeşmenin orada abdest aldığını ve burada namaz kıldığını görenler var." ifadelerini kullandı. Bazı köy sakinleri de Şeyh Ziya Baba'nın mezarından kalkarak Kıbrıs harbine gittiğini iddia etti.

Bir şehir bunu konuşuyor! Eni 2,5 boyu 8,5 metre... "Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı"

Sivas’ta 8 buçuk metre uzunluğundaki mezarı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, mezarın içinde yatan zat hakkında rivayet edilenler ise bir hayli ilgi çekiyor.

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"MEZARININ YANINDAN NAMAZ KILIYOR"

Şarkışla ilçesine bağlı Dikili köyünde bulunan ve Şeyh Ziya Baba isimli bir zata ait olduğu düşünülen mezar uzunluğuyla dikkat çekiyor. Köye ilk defa gelip mezarı görenler merak edip mezarın uzunluğunu ölçüyor. Köy sakinlerinin anlattığı rivayetlere göre ise Şeyh Ziya Baba'nın Kıbrıs harbinde mezarından kalkarak savaşa gittiği ve zaman zaman namaz kılmak için çeşmeye gidip abdest alarak mezarının yanında namaz kıldığı anlatılıyor.

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"ABDEST ALDIĞINI GÖRENLER VAR"

Köy sakinlerinden Hakkı Koç, köydeki büyüklerinden zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini anlattıklarını söyleyerek, “Benim çok yaşlı bir ebem vardı. Bana bu zatın mezarından kalkıp Kıbrıs harbine gittiğini anlattı. Şeyh Ziya Baba 7 kardeşmiş ve mezarları da birbirini görecek şekilde farklı noktalara yapılmış. Kayınbabam derdi ki ‘Çeşmeden ibrik ile suyu doldururdum sabah kalktığımda ise ibrikte su yok’ derdi. Çeşmenin orada abdest aldığını ve burada namaz kıldığını görenler de var. Bu mezar 8.5 metre gelenler de soruyor neden böyle diye fakat bilemiyoruz” dedi.

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"BİZİM BİLGİMİZ YOK"

Köy muhtarı Veysel Koç da mezarı görenlerin dikkatini çektiğini belirterek, “Bizim bu mezara aklımız yetmiyor. Biz doğduk doğalı bu mezar burada var. Şeyh Ziya Dede diye bir zat yatıyor. Uzunluğu 8.5 eni ise 2.5 metre, gelip gidenlerin dikkatini çekiyor. Neden böyle olduğunu soruyorlar ama bizim de bir bilgimiz yok” diye konuştu. (İHA)

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Namaz abdest Sivas mezarlık

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