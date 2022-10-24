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Bir tek 'adayım' demediği kaldı! Kılıçdaroğlu, canlı yayında oy istedi: Bu sefer eminim, inanıyorum...

24.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında olası cumhurbaşkanı adaylığı için kullandığı ifadeler gündem oldu. 2023 seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara seslen CHP lideri Kılıçdaroğlu "'Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım" dedi. CHP liderinin bu sözleri çok konuşulurken "Bir tek 'adayım' demediği kaldı" yorumlarına neden oldu.

Bir tek 'adayım' demediği kaldı! Kılıçdaroğlu, canlı yayında oy istedi: Bu sefer eminim, inanıyorum...

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimlere 8 ay gibi bir süre kalırken 6’lı masada aday belirsizliği hala sürüyor. Cumhur İttifakı adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu defalarca deklare ederken muhalefet partilerinde sessizlik hakim. Adaylık için bazı isimler öne çıksa da süren bu belirsizlik özellikle seçmenin kafasını iyice karıştırmış durumda.

KILIÇDAROĞLU CANLI YAYINDA OY İSTEDİ

Adaylık için her seferinde 'hazırım' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas’ta bir yerel kanala konuk olan CHP lideri canlı yayında açıkça oy istedi.

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“KILIÇDAROĞLU’NU DENEYİN NASIL BİR ADAM GÖRÜN”

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." İfadelerini kullandı.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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