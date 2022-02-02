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Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa bunları yapmayı hemen bırakın

02.02.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem kadınların hem de erkeklerin özenle ilgi gösterdikleri saçlarla ilgili en çok şikâyet edilen durumlardan biri çabuk yağlanmasıdır. Çabuk yağlanan saçlar kötü ve kirli bir görünüme neden oluyor. Yağlı saç probleminden şikayetçi olanların çoğu saçlarını her gün yıkamaya özen gösterse bile çok kısa sürede saç yine yağlı görünüme dönüyor. Saçlarınızın çabuk yağlanmasının farklı farklı nedenleri olabilir.

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa bunları yapmayı hemen bırakın

Yağlı saç sorunu hem kadınların hem de erkeklerin karşı karşıya kaldığı en önemli saç sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Saçlarınız çok çabuk yağlanıyorsa, saç derisindeki yağ salgılayan bezler normalden daha fazla yağ üretiyor demektir. Ancak, bunun dışında saçlarınızın hemen yağlanmasının farklı farklı nedenleri olabilir.

SAÇLAR NEDEN ÇABUK YAĞLANIR?

Saçların çabuk yağlanmasının birden çok nedeni olabilir:

SAÇ FIRÇASI

Saç fırçanız, her çeşit bakteri için üreme alanı olabilir, özellikle de saç spreyi gibi stil ürünlerini düzenli olarak kullanırsanız. Saçları, kirli bir fırça ile fırçalamak yeni yıkanmış saçların bile yağlı görünmesine neden olur.

GECE SAÇLARI TOPLAMAK

Gece saçlarınızı bağladığınızda, doğal yağların tümü kafa derisinde yoğunlaşır. Bu da, saçların daha da yağlı görünmesine neden olur.

SICAK VE YÜKSEK NEM

Eğer yüksek nem oranı olan bir bölgede yaşıyorsanız, yapacağınız pek bir şey yok. Sıcak ve nem saçların daha hızlı yağlanmasına yol açar.

SAÇ BAKIM SERUMLARI

Saçlarınıza parlaklık vermek için kullandığınız saç serumları, saçlarınıza parlaklık verebilir ancak saçlarınızı günlerdir yıkamamışsınız gibi bir görüntü de sergileyebilir.

SAÇLARA SIK SIK DOKUNMAK

Sürekli olarak saçınıza dokunuyorsanız, parmaklarınızla yağı saç tellerine aktarırsınız.

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B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Özellikle, B vitaminlerinin alınması, sebum üretim seviyenize doğrudan bağlıdır. B vitamini, saçların sağlıklı ve parlak kalmasına yardımcı olur. Bazen saç köklerini doğru beslemek için B vitaminine ihtiyacınız olabilir. Sebum üretiminin düzenlenmesine yardımcı olabilecek B2 vitamini ve B6 vitamini tüketimini artırın.

HORMONAL DALGALANMALAR

Hormonal dalgalanmalar, saçların aşırı yağlanmasına neden olabilir. Kadınların regl dönemlerinde, östrojen hormonları düştükçe androjen hormonları (testosteron gibi) yükselir. Bu sebum (yağ) üretiminde bir artışa neden olur.

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YANLIŞ ÜRÜN SEÇİMİ

Saçınız için, saçınıza uygun olmayan yanlış ürünler kullanmak yağlanma nedenlerinden biridir. Yağ, sülfat ve renklendirici içermeyen saç ürünleri kullanmayı tercih edin.

ÇOK FAZLA YIKAMAK

Saçınızı her yıkadığınızda, saçlarınızı besleyen doğal yağları da yıkarsınız. Buna tepki olarak, vücudunuz yağ üretimini aşırı yüklemeyle telafi etmeye çalışır. Yağlı saçlarla mücadele ediyorsanız, saçlarınızı en azından gün aşırı yıkamaya çalışın.

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KEPEK

Kepek ya da sedef hastalığı gibi saçlı deride görülen sorunlar da, saçların daha da fazla yağlanmasına neden olabilir. Gözenekleri temiz tutmak için, çay ağacı yağı içeren derin temizleme şampuanı kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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