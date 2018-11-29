Bir telefona 14 bin TL verilir mi?

Türkiye'deki artan döviz kurları ve yükselen fiyatlarla üst düzey bir cep telefonu almak ciddi bir bütçe gerektirir hale geldi. Günümüzde amiral gemisi cep telefonu fiyatları 5000 TL'den başlıyor.
YORUM YAP0
Geçtiğimiz günlerde Apple'ın en yeni telefon modelleri olan iPhone XS, XS Max ve iPhone XR modellerinin Türkiye fiyatı da belli olmuştu. 30 Kasım'dan itibaren Türikye'de satışa sunulacak telefonlar içinde en yüksek rakam iPhone XS Max 512 GB depolama kapasiteli sürümün oldu. Bu telefonun Türkiye fiyatı 13 bin 999 TL olarak açıklandı.
Ofise sorduk: Bir telefonu 14 bin TL verilir mi?
Video:
Biz de daha önce bir benzeri yaptığımız (o zaman 8 bin TL için sormuştuk) gibi bir video hazırladık. Ofisteki arkadaşlarımıza bir telefonu 14 bin TL verip vermeyeceklerini sorduk. İşte eğlenceli video ve Teknolojioku ekibinin yanıtları:
Peki siz bir telefona 14 bin TL verir misiniz? Sizin bir telefon için verebileceğiniz en üst rakam ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum