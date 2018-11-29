Bir telefona 14 bin TL verilir mi?

Biz de daha önce bir benzeri yaptığımız (o zaman 8 bin TL için sormuştuk) gibi bir video hazırladık. Ofisteki arkadaşlarımıza bir telefonu 14 bin TL verip vermeyeceklerini sorduk. İşte eğlenceli video ve Teknolojioku ekibinin yanıtları:

Peki siz bir telefona 14 bin TL verir misiniz? Sizin bir telefon için verebileceğiniz en üst rakam ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

