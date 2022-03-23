Bir türlü kilo veremiyorum diyorsanız sebebi uyku düzeniniz olabilir!

Az yiyorum ama yine de kilo alıyorum diyorsanız kilo almanızın sebebi düzensiz uykunuz ve beslenmeniz olabilir. Yaptığınız çeşitli diyetlere rağmen kilo veremiyorsanız etkili kilo vermek ve hayatınızı daha düzenli hale getirmek için sirkadiyen diyetini deneyebilirsiniz. Diyetisyen Fulya Kayar sirkadiyen diyet hakkında bilgi verdi.

SAATLERİ DÜZENLEYEREK METABOLİZMAYA ETKİ EDİYOR

Bazı çalışmalar uyku-uyanıklık döngüsü, 24 saatlik yaşam tarzı ve obezite arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koymuş. Sirkadiyen ritim dediğimiz bu döngü, hem genetik, hem de çevresel faktörlere de bağlıdır. Besin tüketimi, öğün düzeni ve bazı besin öğeleri sirkadiyen saatleri düzenleyerek metabolizmaya etki eder. Sirkadiyen ritimdeki bozulmalar bazı metabolik hastalıkların nedenleri arasındadır.

SİRKADİYEN RİTİM BOZULMASINA NEDEN OLUR

Biyolojik saat olarak da isimlendirilen sirkadiyen ritim; aydınlık, karanlık ya da ısı farklılıkları gibi çevresel etkenler karşısında vücudun uyum göstermeye çalışması ile, farklı durumlarda ritmik fonksiyonlarını devam ettirebilmesidir. Gece çalışan kişilerde sirkadiyen ritim olması gerekenden farklıdır. Kişi, biyolojik ritmi gereği dinlenme durumunda olması gerekirken aktif durumdadır ve bu süreç, sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olur. Ritmin bozulmasıyla uyku miktarı azalır, bireylerde çeşitli rahatsızlıklar görülebilir.

GECE ÇALIŞANLARDA OBEZİTE GÖRÜLME ORANI DAHA FAZLA

Gece çalışan vardiyalı işçilerde, çoğu zaman postprandiyal serum glukoz ve insülin seviyesinin artışıyla dislipidemi (yüksek trigliserid ve HDL) görülebilir. Ayrıca bu işçilerde, obezite oranında artma görülür ve inflamasyon ortaya çıkar. Yapılan çalışmalarda; vardiyalı çalışan işçilerin BKİ’sinde, vardiyalı çalışmayanlara göre daha büyük bir artış gözlemiş ve obezite oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

UYKU SAATİ 6 SAATTEN AZ OLUNCA RİSK ARTIYOR

Bu durum sadece vardiyalı çalışanlarda değil uyuması gereken saatte keyfi olarak uyanık olan kişilerde de böyledir. Uyku süresinin 6 saatten az olması bu riski daha da artmakta. Obezite riskini azaltmak için 23:00-06:00 saatleri arasında uyku halinde olmak oldukça önemli.



