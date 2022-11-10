Bir ülkede bilgisayar korsanlığı kabusu! Fidye talepleri reddedilince...

ABC News'in haberine göre, dark web olarak bilinen karanlık ağ üzerinden çaldıkları müşteri verilerine ait 300 dosya ve hassas ayrıntı yayınlayarak 9,7 milyon müşterinin her dosyası için 1 dolar talep ettiğini yineledi.

"UTANÇ VERİCİ"

Medibank Üst Yöneticisi (CEO) David Koczkar, "Çalınan verilerin karanlık ağda yayınlanması utanç verici." diyerek, müşterilerin hassas verilerini dark web üzerinden indirmekten veya doğrudan korsanlarla iletişim kurmaktan kaçınılmasını istedi.

Eylül ayında Başbakan Anthony Albanese de dahil yaklaşık 10 milyon müşterinin verileri bilgisayar korsanlarınca ele geçirilmişti.

Şirket, korsanların 9,7 milyon müşterinin her biri için 1 dolar fidye talebini kabul etmemişti.

Olay, Avustralya'da son aylarda ikinci büyük çaplı veri hırsızlığı oldu. Ağustos ayında da telekomünikasyon şirketi Optus, 9,8 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirmişti. (AA)

