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Marmara Üniversitesi'nde hacker şoku! 5 binin üzerinde kişinin verileri ele geçirildi

28.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesi'nin veri sistemi bir hacker tarafından hacklendi. 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerini aldı. SMS ile yetkilileri uyaran hacker, "Devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın" dedi.

Marmara Üniversitesi'nde hacker şoku! 5 binin üzerinde kişinin verileri ele geçirildi

Marmara Üniversitesi'nin verileri 17 yaşındaki bir hacker tarafından ele geçirildi. 5 bin 698 kişinin verilerini ele geçiren 'YUBA' isimli bilgisayar korsanı SMS ile yetkileri uyararak "Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın" dedi. Öte yandan veri ihlaline yönelik inceleme başlatıldı.

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HESAP KORSAN TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, 15 Eylül'de üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde bulunan SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.

5 BİN 698 KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi'nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.

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"AÇIĞI SÖYLEYEYİM, KAPATIN"

Üniversitenin veri sistemini hack'leyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi:

"Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın."


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Marmara Üniversitesi hacker hack
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