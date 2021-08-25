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Birbirinden şık cüzdanlarla tarzınızı konuşturun

25.08.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksesuarlar artık gündelik yaşantımızın olmazsa olmazları arasında... Sizler için hem şık hem kullanışlı cüzdan seçeneklerini listeledik...

Birbirinden şık cüzdanlarla tarzınızı konuşturun

Cüzdanlar dışarıya çıkarken yanımıza aldığımız olmazsa olmaz eşyalarımızdan. Dış görünüşümüzü tamamlayan bu aksesuarlar aynı zamanda kart ve para taşırken düzen ve kolaylık sağlıyor. Birbirinden kullanışlı seçenekleri sizin için bir araya getirdik.

1- Şıklığınızı bu cüzdanla tamamlamaya ne dersiniz

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Bayların olmazsa olmaz aksesuarı cüzdanlar para ve kart taşımak konusunda onlara büyük kolaylık sağlar. Cüzdanlar aynı zamanda şıklığın önemli anahtar parçasıdırlar. Doğru renk ve dokuda cüzdan ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Bu cüzdan şık tasarımı ile dikkat çeken bir parça. Yedi adet kartlık bölmesi bulunan cüzdan boyutları ile ideal kullanım imkanı sunuyor. Her şey için ayrı bir göz planlanan özenli tasarıma sahip Kindfox vegan cüzdana BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Kartları arama derdine son

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Kartları düzenli bir şekilde saklamanızı sağlayan kartlıklar bu konuda size büyük kolaylık sağlayacak. Her yüze bir adet gelecek şekilde kart dizebilirsiniz. Çıtçıtla açılıp kapanabilen bölüme kağıt para yerleştirebileceğiniz kartlığa BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Hem telefon askısı, hem cüzdan...

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Evden çıkarken çanta taşımak istemeyenler için tasarlanan harika bir ürün telefon kart ve paranızı içine koyun ve askısı sayesinde ister boynunuza takın ister omzunuzda kullanın. Şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken askılı cüzdan çantaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Minimalist tasarımlardan hoşlananlar için...

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Bu ideal ölçülere sahip kartlıklı cüzdan ile kağıt paranızı ve kartlarınızı aynı yerde en hafif şekilde taşıyabilirsiniz. Gereksiz kalabalıklardan ve ağır bir cüzdandan hoşlanmıyorsanız bu ürün tam size göre. Minimal boyutta çok işlevli erkek cüzdanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Özel ve kaliteli bir deri cüzdanla tarz görünün

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Kimlik kartı bölmesi ile kolayca kimliğinizi muhafaza edebileceğiniz cüzdan özel güderi derisi ile şık bir aksesuar özelliği taşıyor. Favori eşyanız olacak cüzdan, taşıma ve kullanımı en verimli hale getirmek için özel olarak tasarlanmış. Bölmeler ideal sayıda ve yan yana olması ile kartların karışmadan kullanımı sağlanıyor.
Kinzd RFID cüzdana BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Minikler için eğlenceli ve renkli seçenekler

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Birbirinden canlı renkleriyle göz dolduran çocuk cüzdanları minikler için özel olarak tasarlanan çizgi film karakterleri ile süsleniyor. Çocuklarınıza her zaman kullanabileceği kullanışlı cüzdanlar hediye ederek hoş bir süpriz yapabilirsiniz.
Özel Disney Frozen baskılı cüzdana BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Sportif tarzdan vazgeçemeyenlere özel

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Cırt cırtlı özel tasarımı ve marka logo baskısıyla sade ve tarz bir tasarıma sahip cüzdanı kendiniz için ya da spor şıklığı seven sevdikleriniz için tercih edebilirsiniz. Üstelik bu cüzdan unisex olarak kullanıma da uygun.
Siyah Nike logo baskılı cüzdana BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Rengarenk bozuk para cüzdanları

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Parlak, şık seçenekleri sevenler için kullandıkça mutluluk verecek cezbedici renklere sahip bozuk para cüzdanlarını çocuklar için ya da kendiniz için tercih edebilirsiniz.
Stobok parlak bozuk para çantası BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Çok amaçlı silikon cüzdan size fazlasıyla yetecek

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Canlı rengiyle enerjinizi yükseltecek silikon cüzdan su geçirmeyen yumuşak bir yapıya sahip. Bozuk para, anahtar, kağıt para ve daha büyük formda eşyanızı taşımaya uygun derin hacme sahip.
Renkli silikon cüzdana BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Çocukları özel tasarım cüzdanlarla sevindirin

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Özel tasarımıyla çocukların gözdesi olacak cüzdan fermuarlı yapısı ile kolay kullanım imkanı sunuyor. Kaliteli malzemesi ile uzun süre kullanılabilecek Santoro Gorjuss şık çocuk cüzdanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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